Bufera Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa con un cavaliere: “Vergognati”

Tina Cipollari ironizza su un cavaliere: “Salutiamo Riccardo Fogli”

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Uomini e Donne. E proprio all’inizio della trasmissione l’opinionista, dopo aver fatto i suoi soliti saluti iniziali, ha colto la palla al balzo per mettere alle strette le dame ed i cavalieri, tra i quali Fabio Nova. Proprio su quest’ultimo ha subito voluto fare una battuta delle sue: “Scusami Maria…Volevo dare un accorato saluto a Riccardo Fogli…” E ovviamente le risate si sono sprecate in studio e a casa. L’uomo non se l’è però presa più di tanto, asserendo che spesso e volentieri la scorsa estate in spiaggia lo hanno scambiato proprio per il cantautore di origini toscane: “E’ vero…Me lo hanno detto spesso in spiaggia, anche se non ho avuto tanto tempo di andarci…”

Uomini e Donne, Fabio Nova risponde subito per le rime all’opinionista: “Te assomiglia a Moira Orfei”

Il cavaliere del dating show quotidiano di Canale 5, dopo essersi fatto una grassa risata, ha comunque colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciatina velenosa nei confronti di Tina Cipollari paragonandola a Moira Orfei: “Tu però assomiglia a Moira Orfei…” E Tina, sulla quale ha espresso apprezzamenti Giorgio Manetti, ha subito precisato di essere assolutamente onorata che sia stata paragonata alla Orfei:

“E’ stata la regina del circo…E’ stata una grandissima donna…Sono onorata di assomigliare a lei…”

Poco dopo la verace opinionista ha perso la pazienza attaccando a testa bassa il cavaliere Fabio: “Dici delle cose…Vergognati…Basta! Sei censurato!”

“Sei un cafone ed un mezzo uomo”, l’affondo dell’opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Fabio Nova, arrivando a dargli del cafone e del mezzo uomo per via de suoi modi:

“Comunque sei un cafone…Maleducato…Io vorrei proprio oscurare l’immagine di questo mezzo uomo…”

Tina è infatti convinta che il cavaliere l’abbia paragonata a Moira Orfei non per farle i complimenti, bensì solo per offenderla: “Ma tu non l’hai fatto per complimentarti, ma per offendermi…Io non mi sono offesa per niente…Hai fatto solo una figuraccia…Questo volevo dirtelo…” Maria De Filippi ha poi ripreso le redini del programma chiamando Alessandro al centro dello studio, il quale ha ricevuto una bella sorpresa dalla redazione per aver spento 92 candeline.