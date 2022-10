Uomini e Donne oggi, doccia fredda per Gemma Galgani: cavaliere fa dietrofront

Puntata 14 ottobre, Gemma Galgani delusa da un cavaliere: una scelta spiazza

Si chiuderà con le peripezie sentimentali della dama di Torino la settimana a Uomini e Donne. Proprio ieri in puntata la protagonista del salotto rosa di Canale5 aveva mostrato un certo interesse per Roberto, un nuovo cavaliere. Nonostante i balli condivisi in studio però l’uomo avrebbe deciso di portare fuori altre due dame, lasciando la settantenne in panchina. Le anticipazioni della puntata di oggi del talk dei sentimenti Mediaset svelano che la torinese riuscirà a convincerlo a portare avanti una conoscenza anche con lei e a quanto pare la frequentazione tra i due proseguirà bene. Peccato che in studio per la dama arriverà una nuova doccia fredda: il cavaliere infatti non se la sentirà di darle l’esclusiva e sarà intenzionato a portare avanti conoscenze parallele, almeno in questa fase. Insomma, un atteggiamento che verrà letto dalla Galgani come una sorta di dietrofront, la dama non riuscirà a celare la sua delusione.



Anticipazioni Uomini e Donne: dama lascia lo studio in lacrime, colpa di Tina Cipollari

Oltre a Gemma Galgani oggi in studio tornerà protagonista anche Pinuccia. La dama sarà punzecchiata ancora dalla bionda opinionista e i toni si alzeranno rapidamente. Ferita dalle parole della sua antagonista, la signora di Vigevano scoppierà in lacrime e lascerà lo studio. Sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi per riportare la calma. L’ultimo appuntamento della settimana con il programma del primo pomeriggio di Canale5 punterà i riflettori anche sul trono classico, che ieri ha visto lo scontro tra Federico e Carola. A quanto pare questa volta ci sarà un colpo di scena che coinvolgerà Federica Aversano.

Cavaliere sceglie di corteggiare Federica Aversano: Maria De Filippi lancia una frecciata

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi un cavaliere del trono over si dichiarerà per la tronista partenopea e deciderà di passare nel trono classico. La ragazza lo accetterà, anche se non sembrerà particolarmente colpita dal nuovo spasimante. La conduttrice di Canale5 non perderà l’occasione per lanciare una frecciata a Riccardo Guarnieri, sottolineando che esiste ancora qualcuno (che a differenza sua) è in grado di rischiare e fare un salto nel vuoto per inseguire un’emozione. Lo convincerà a passare nel trono classico?