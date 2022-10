Uomini e Donne oggi, Federico Nicotera corre con Alice: scatta il primo bacio

Anticipazioni Uomini e Donne, bacio a sorpresa per un tronista: caos in studio

Si aprirà con le peripezie sentimentali di tronisti e corteggiatrici la settimana nel programma condotto da Maria De Filippi. Dopo la pausa del weekend il dating show di Canale5 tornerà puntuale come sempre alle 14.45, per regalare emozioni e colpi di scena. A quanto pare il lunedì partirà proprio con il trono classico. Federico Nicotera in questi giorni ha conosciuto una nuova ragazza, Alice, con la quale avrebbe trovato un feeling immediato, a differenza di quanto avvenuto con Carola. Le anticipazioni della puntata del 17 ottobre svelano che verrà mostrata la loro ultima esterna e un gesto sorprenderà tutti in studio: i due ragazzi si baceranno. Il primo bacio all’interno del programma per il tronista romano che sembrerà mettere la quinta con la nuova arrivata. In studio però i passi avanti fatti dal giovane non piaceranno alle sue corteggiatrici e il gesto finirà per sollevare una valanga di polemiche.



Spoiler puntata 17 ottobre, tronista tra due fuochi: un’esterna solleva la polemica

Nella puntata odierna di Uomini e Donne sarà riservato ampio spazio anche a Federico Dainese. Il ragazzo continuerà ad essere diviso tra la mora Noemi e la bionda Monica. A quanto pare però preferirà uscire con la corteggiatrice partenopea, con la quale ha trovato subito una bella sintonia. In studio verrà mostrata l’esterna dei due ragazzi e Maria De Filippi chiederà a Monica le sue impressioni. Certo è che l’avvicinamento tra il ragazzo e la rivale non sarà gradito dalla ventottenne. Ma non è tutto! La puntata di oggi, lunedì 17 ottobre, vedrà al centro della scena anche due protagonisti del trono over. Dopo la doccia fredda per Gemma, si parlerà di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. A quanto pare la loro conoscenza avrebbe subito un brutto scossone.

Anticipazioni Uomini e Donne, coppia traballa: colpa di un messaggio equivoco

Le anticipazioni del programma di Canale5 svelano che ci saranno ancora problemi per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia non riuscirà a trovare un punto d’incontro e in questi giorni uno strano messaggio avrebbe creato una frattura nella coppia. La dama di Cassino aveva sempre sottolineato di non fidarsi del partenopeo e oggi potrebbe decidere di chiudere definitivamente con lui. L’appuntamento con i colpi di scena del talking dei sentimenti Mediaset è perciò per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale5.