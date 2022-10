Uomini e Donne oggi, Federica Aversano in lacrime: colpa di un corteggiatore

Anticipazioni puntata 21 ottobre: tronista riceve un regalo e scoppia in lacrime

Si chiuderà con il trono classico la settimana a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata del 21 ottobre svelano che, dopo aver parlato di Lavinia, della sua emotività e aver mostrato il bacio con Alessio, si parlerà di Federica Aversano. Per la tronista partenopea non ci sarà nessun bacio, ma riceverà una sorpresa da parte di un corteggiatore: un regalo per il figlio. La ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime e scoppierà a piangere in studio, sottolineando di aver molto apprezzato il gesto. Intanto al centro della puntata di oggi ci sarà anche Federico Nicotera. Il ragazzo si era avvicinato molto ad Alice, arrivando a baciarla e, a quanto pare, l’interesse tra i due sarebbe cresciuto in questi giorni.



Uomini e Donne, Federico Nicotera sempre più vicino ad Alice: sarà lei la scelta?

Le anticipazioni della puntata di oggi del talk dei sentimenti Mediaset svelano che in studio il nuovo tronista racconterà di essere uscito ancora con Alice. Tra i due sarebbe scattato un altro bacio appassionato e il feeling sarà evidente. Segno che la scelta per il bel romano è vicina? Al momento il suo sembrerebbe essere uno dei percorsi più convincenti all’interno del programma. Ci sarà spazio anche per il segmento senior della trasmissione oggi in puntata. Mentre ieri al centro della scena c’è stata Gemma Galgani, che ha dovuto fare i conti con una rivale, oggi si continuerà a parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Riccardo Guarnieri sarà ancora assente in studio per via di problemi personali.

Anticipazioni puntata di oggi: come è andata la cena tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Oggi a Uomini e Donne si scoprirà come è andato l’appuntamento tra la dama di Brescia e il suo ex. Il cavaliere avrebbe finalmente aperto il suo cuore, ma la quarantenne continuerà a ribadire in studio di non provare forti sentimenti per lui. A quanto pare la cena a lume di candela non sarebbe servita a riaccendere la fiamma della passione. Nonostante ciò le anticipazioni del programma del primo pomeriggio di Canale5 svelano che la dama deciderà comunque di continuare a frequentare il suo ex. Scoppierà la passione tra i due? Per scoprirlo l’appuntamento è alle 14.45 su Canele5 per una nuova puntata del talk dei sentimenti Mediaset.