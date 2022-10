Uomini e Donne oggi, Gemma ha una rivale: a rischio la storia con Roberto

Anticipazioni puntata 20 ottobre: nota dama finisce in un nuovo triangolo sentimentale

Sarà ancora una volta il segmento senior di Uomini e Donne a catalizzare l’attenzione in puntata. Le anticipazioni dell’appuntamento odierno con il programma condotto da Maria De Filippi svelano che si parlerà ancora di Gemma Galgani. La dama ha iniziato a corteggiare Roberto, un nuovo cavaliere della trasmissione, nonostante l’interesse mostrato da quest’ultimo per altre dame del parterre. A quanto pare la torinese sarebbe riuscita a stuzzicare la fantasia del nuovo arrivato che avrebbe deciso di conoscerla. Oggi in studio i due protagonisti racconteranno come sta procedendo la loro frequentazione, ma la settantenne dovrà mandare giù un altro boccone amaro. Il cavaliere infatti in questi giorni ha continuato a guardarsi intorno e ha iniziato a corteggiare Silvia. A quanto pare sarebbe molto interessato alla dama e in studio ci sarà uno scambio infuocato di frecciate tra le due rivali. Insomma, per la dama di Torino non arriverà l’esclusiva e la sua nuova frequentazione sarà a rischio.



Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano prende una decisione su Alessandro e spiazza tutti

Si tornerà a parlare anche di Roberta Di Padua e della fine burrascosa della sua frequentazione con il cavaliere partenopeo oggi nel salotto rosa di Canale5. La dama sarà furiosa con lui e si sentirà presa in giro. Il ragazzo infatti ieri ha confessato non solo di pensare ancora alla sua ex, ma addirittura di essere innamorato di lei e di voler provare a conquistarla. Una dichiarazione che ha spiazzato tutti, compresa la compagna storica di Riccardo Guarnieri che ieri ha sottolineato di non provare un forte trasporto per il cavaliere. A quanto pare oggi in puntata la quarantenne tornerà sui suoi passi e concederà al partenopeo un’uscita. Una scelta che scatenerà non poche polemiche in studio e tanti malumori.

Spoiler puntata giovedì 20 ottobre: scatta il primo bacio appassionato per Lavinia

Oggi a Uomini e Donne verrà dedicato spazio anche al trono classico. In particolare saranno le due troniste a raccontare come stanno proseguendo le loro conoscenze. In studio verrà mostrata l’esterna della 26enne romana con Alessio e tra i due scatterà un bacio appassionato. Come reagirà Federica Aversano? A quanto pare nella puntata di oggi non si parlerà dei due tronisti che saranno protagonisti molto probabilmente domani, nell’ultimo appuntamento settimanale con il talk dei sentimenti Mediaset.