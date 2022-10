Uomini e Donne oggi, colpo di scena: Roberta Di Padua liquida Alessandro

Anticipazioni Uomini e Donne, coppia interrompe la conoscenza: il motivo

Sarà un appuntamento ricco di sorprese quello di oggi con il talk dei sentimenti Mediaset. Maria De Filippi tornerà al timone del programma di Canale5 pronta per svelare le vicissitudini sentimentali dei protagonisti del trono over e classico. A quanto pare sarà ancora il segmento senior della trasmissione a catalizzare l’attenzione a partire dalle 14.45 su Canale5. Le anticipazioni della puntata di oggi, 5 ottobre, svelano che si tornerà a parlare di Roberta Di Padua. La dama, dopo essere stata trattenuta nel programma da Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, aveva deciso di uscire a cena con il cavaliere. L’incontro però non sarebbe andato come sperato, i due protagonisti racconteranno nel salotto rosa di Canale5 di non aver trovato la sintonia tanto bramata e chiuderanno la loro breve conoscenza. A stupire sarà però la scelta della dama di Cassino che, dopo aver liquidato il bel partenopeo, deciderà di restare nel programma per trovare l’amore.



Spoiler puntata 5 ottobre, fuoco e fiamme tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nuovo scontro in studio

Oltre a Roberta Di Padua che racconterà, dopo la decisione presa, di voler trovare a Uomini e Donne un uomo in grado di farla palpitare, saranno protagonisti oggi anche la dama di Brescia e il suo ex storico. A quanto pare il ballo e il lungo abbraccio della coppia di due puntate fa non avrebbero sancito la tregua. La pace sarebbe ancora lontana, oggi infatti il cavaliere di Taranto e la sua ex continueranno a scambiarsi frecciate e accuse reciproche, rivangando il passato. Un passato che sembrerebbe bruciare ancora. Ma non è tutto! Nello scontro si inserirà anche Armando Incarnato che attaccherà duramente Riccardo.

Uomini e Donne anticipazioni, Armando Incarnato perde le staffe: c’entra Alessandro Vicinanza

Ne avrà da dire su tutti oggi nel salotto di Canale5 il cavaliere partenopeo che se la prenderà con gli ex di Ida Platano. In particolare al centro della disputa finirà anche Alessandro, per il quale l’imprenditore ha sempre provato una certa antipatia. Questa volta la discussione si sposterà su Roberta Di Padua e sull’incoerenza mostrata in puntata dal suo spasimante. L’appuntamento perciò con le liti e gli intrighi sentimentali è per oggi pomeriggio, a partire dalle 16.45, su Canale5.