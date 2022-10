Uomini e Donne oggi, novità per Roberta e Alessandro: arriva la decisione

Roberta Di Padua prende una decisione importante oggi: c’entra Alessandro Vicinanza

Si tornerà a parlare del segmento senior della trasmissione a Uomini e Donne. Dopo aver dato spazio al nuovo tronista e alle sue prime esterne, oggi in puntata i riflettori saranno di nuovo puntati sui senior. A partire dalle 14.45 su Canale5 si assisterà a un’importante scelta che vedrà al centro della scena la dama di Cassino e l’ex di Ida Platano. Tornata nel dating show di Canale5 per spiegare la sua posizione sulla rottura tra l’ex tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi, la vecchia fiamma di Riccardo Guarnieri è stata trattenuta e alla fine ha deciso di tornare nel parterre per rimettersi in gioco. Oggi finalmente prenderà una decisione e sceglierà di dare una possibilità al cavaliere partenopeo e di uscire con lui. La coppia deciderà di concedersi una cena la sera stessa della registrazione e nelle prossime puntate del dating show di Canale5 si scoprirà come saranno andate le cose tra i due protagonisti.



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: Federico Dainese ha già una preferita?

Oltre al segmento senior della trasmissione, che presto vedrà anche un’accesa lite in studio con protagonista Tina Cipollari che porterà una dama allo stremo, oggi in puntata si parlerà anche dei nuovi tronisti. Ieri Maria De Filippi ha concesso spazio a Federico Nicotera, un ragazzo dalle idee chiare che ha deciso di eliminare la sua prima corteggiatrice, Noemi, con la quale oltre all’attrazione fisica non c’è stato un coinvolgimento emotivo. Oggi si passerà al secondo protagonista del trono blu di quest’anno. L’ex corteggiatore di Veronica Rimondi sarà al centro dello studio pronto per commentare le sue prime esterne. Avrà già una favorita? Intanto nella puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset ci sarà anche una sorpresa per i due ragazzi.

Anticipazioni puntata 4 ottobre: arrivano nuove corteggiatrici in studio

Oggi a Uomini e Donne scenderanno nuove corteggiatrici per Federico Dainese e Federico Nicotera. I due ragazzi avrebbero catturato l’attenzione di molte giovani pronte a corteggiarli nel salotto rosa di Canale5. A quanto pare però, dopo una prima conoscenza non tutte resteranno nel parterre. Intanto ferve l’attesa per scoprire come stanno proseguendo le prime conoscenze di Federica e Ludovica.