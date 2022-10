Uomini e Donne oggi, ritorna Isabella Ricci: Gemma Galgani reagisce male

Anticipazioni puntata 7 ottobre: Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornano in studio

Si chiuderà con scontri accesi e ritorni importanti la settimana a Uomini e Donne. Maria De Filippi si appresta a salutare il pubblico di Canale5, prima del weekend, con colpi di scena che riguarderanno il segmento senior della trasmissione e passi avanti nel trono classico. In particolare l’appuntamento del 7 ottobre con la trasmissione dell’ammiraglia Mediaset vedrà il ritorno di una vecchia coppia del programma: quella formata da Isabella e Fabio. I due protagonisti del trono over torneranno per svelare come sta proseguendo la loro storia d’amore, dopo il matrimonio celebrato nei mesi scorsi. La dama in particolare sarà raggiante, felice di raccontare di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita e tutto questo grazie al programma di Canale5.



Nota dama torna a Uomini e Donne: la reazione di Gemma Galgani non si fa attendere

Il ritorno di Isabella Ricci non lascerà indifferente la dama di Torino che lo scorso anno si era scontrata in più occasioni con lei. Tra le due donne infatti non c’è mai stata simpatia e la settantenne ha più volte giudicato la compagna di parterre come troppo algida e controllata. La dama di Torino cercherà di essere diplomatica oggi in puntata, ma apparirà particolarmente tirata. In studio potrebbero volare frecciate velate tra le due e a metterci lo zampino sarà anche Tina Cipollari, che ha sempre elogiato l’ex indossatrice a scapito della Galgani. Ma non è tutto perchè la puntata del venerdì vedrà un nuovo acceso scontro tra Ida Platano, massacrata da Giorgio Manetti di recente, e Riccardo Guarnieri, mentre Armando Incarnato se la prenderà con Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, spoiler puntata di oggi: novità importanti per i quattro tronisti

Oggi in puntata torneranno protagonisti anche i quattro tronisti. La produzione avrebbe deciso di concedere a ognuno di loro soltanto un’esterna. Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Federico Dainese sceglieranno la persona che è riuscita a catturare di più la loro attenzione e, a quanto pare, i quattro ragazzi decideranno di proseguire la loro conoscenza con colei o colui che hanno portato fuori. Insomma, il trono classico inizia ad entrare nel vivo e i quattro tronisti sembrerebbero avere già un preferito.