Valeria Marini, che affondo a Tale e Quale: “Un’ambulanza! Mi sento male”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 14, 2022 , in Musica

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio affossa la showgirl: “Temo mi si fermi il cuore”

Se nella scorsa edizione dello show di Carlo Conti, il giurato più cattivo e sprezzante non apprezzava particolarmente le performance di Alba Parietti, in questa è Valeria Marini la sua ‘vittima’ preferita. Il cantautore, infatti, subito dopo l’imitazione della showgirl nei panni di una molto somigliante nel viso ma molto poco nella voce Patty Pravo ha fatto il caos misurandosi la pressione in diretta ed affossandola dicendo:

“Io ho 200 la minima e 400 la massimo c’è un ambulanza, quanto canti mi spavento, temo che mi si fermi in cuore, tu figlia mia…”

Valeria Marini si difende dalle critiche del giudice: “Svegliata afona”

Da parte sua la showgirl dopo gli attacchi di Cristiano Malgioglio ha provato a difendersi spiegando che durante le prove l’esibizione era andata molto meglio e che complice l’emozione e la mancanza di voce questa sera non c’è stato il risultato sperato. La concorrente di Tale e Quale Show si è difesa:

“Nelle prove ero perfetta avevo fatto una Patty Pravo proprio e poi invece stamattina mi sono svegliata afona.”

Tutto ciò non ha per niente convinto il giudice che, dopo aver ammesso di stare collassando, subito dopo ha aggiunto sarcastico: “Meno male che sei senza voce!” Ma a questo punto è intervenuta Loretta Goggi invitandolo a non scherzare sulla salute.

Tale e Quale Show, la showgirl difesa da Loretta Goggi: “Ti è mancato il vibrato ma se stai male”

Infine a difendere Valeria Marini nel programma di Carlo Conti ci ha pensato la giurata storica e longeva del programma che ha ammesso: “Secondo me a livello di trucco c’era ma la voce, se non c’è, ti è mancato il vibrato… ma se stai male. Si potrebbe dire che sei una ‘Non classificata’ stasera.”