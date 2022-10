“Un collasso”, Cristiano Malgioglio lascia tutti di sasso a Tale e Quale

Cristiano Malgioglio ‘terrorizzato’ da una concorrente: “Rischio di avere un collasso”

C’era da aspettarselo, l’esilarante siparietto tra il giurato e quella che lui ritiene la concorrente peggiore di questa edizione di Tale e Quale Show si è ripetuto anche nella terza puntata, divertendo non poco i telespettatori: la concorrente in questione è Valeria Marini, che nelle puntate precedenti Cristiano ha definito “la peggiore di tutte le edizioni dopo Alba Parietti”. E stasera, quando Carlo Conti si è avvicinato annunciandogli, appunto, che Valeria si sarebbe esibita poco dopo, Cristiano ha spiazzato tutti con un: “Oh mamma! Carlo, vuoi farmi venire un collasso?”. Ridendo, il conduttore ha lanciato la pubblicità promettendo l’esibizione della Marini dopo sessanta secondi.

Tale e Quale Show: “Mi sale la pressione!”, Malgioglio e la temuta esibizione di Valeria Marini

“Ti ricordi chi ha imitato Valeria la settimana scorsa? Te lo faccio rivedere” ha detto in modo un po’ provocatorio, ovviamente scherzando, Carlo Conti a Cristiano, facendogli quindi rivedere un estratto dell’esibizione della concorrente nella puntata andata in onda venerdì scorso, quando ha imitato Britney Spears, ricevendo ovviamente non poche critiche dal giurato, al quale ha replicato qualche giorno fa a La vita in diretta parlando di “cose assurde”.

Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio avverte: “Molto difficile imitare Patty Pravo”

“Questa sera chi imita?” ha chiesto il giurato al conduttore dopo aver visto il video dell’esibizione di Valeria Marini della settimana scorsa. A tale domanda la risposta di Carlo è stata: “Imita Patty Pravo”. Dunque Malgioglio ha avvertito: “E’ molto difficile imitare Patty. Non vorrei che la mia pressione salisse alle stelle stasera”. E proprio mentre Valeria cantava, Cristiano si è mostrato mentre misurava la pressione, pronto a massacrare la concorrente una volta finita l’esecuzione del brano, come poi ha fatto.

