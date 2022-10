Vanessa Incontrada e la confessione di Claudio Bisio: “La tratto male”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 17, 2022 , in Personaggi Tv

Vanessa Incontrada, il collega viene allo scoperto: “Si fida di me, anche quando la tratto male”

A metà novembre è previsto il grande ritorno di Zelig sulle frequenze di Canale 5. Alla conduzione ci saranno nuovamente l’attrice e presentatrice iberica e Claudio Bisio. Proprio quest’ultimo ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza il giornalista gli ha fatto presente che la sua collega spagnola tempo fa l’ha definito un ‘marito mancato’. A quel punto l’attore ha subito colto la palla al balzo per fare dell’ironia:

“Tra noi c’è un afflato e una sintonia totale, so che si fida di me; anche quando la tratto male, lei sa che lo faccio per una risata…”

Successivamente l’attore ha anche confidato al giornalista che sono un po’ come Sandra Mandaini e Raimondo Vianello: “Per questo forse ha detto che sono un marito mancato…”

Claudio Bisio non l’aveva mai confessato: “Ho avuto una grande paura”

Successivamente il giornalista de Il Corriere della sera ha fatto presente all’attore originario di Novi Ligure che è stato più volte al Festival di Sanremo, cogliendo l’occasione per chiedergli un bilancio. E il presentatore di Zelig non ha nascosto che la seconda volta che è salito sul Palco del Teatro Ariston non è stata affatto una passeggiata di salute, anzi:

“Non ho mai avuto paura di espormi, dire come la penso, senza peli sulla lingua. Invece in quei giorni lì avevo paura…”

Il collega di Vanessa Incontrada, la quale giorni fa si è molto arrabbiata perchè è stata usata la sua immagine indebitamente per pubblicizzare online delle pillole dimagranti, ha anche dichiarato che in quei giorni è sempre stato costretto a girare per le strade della cittadina ligure con la scorta: “Ero inseguito da troupe che volevano estorcermi mezza frase…”

Zelig, la rivelazione del popolare conduttore e attore: “Per me non è Tv”

Il giornalista de Il Corriere della sera ha poi chiesto a Claudio Bisio cosa rappresenta per lui il famoso programma comico di Canale 5. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che non lo considera neppure un programma Televisivo, ma più un ‘cabaret con le telecamere’:

“Per me non è televisione, è cabaret con le telecamere; è un programma che ci è esploso tra le mani, nel 2003 abbiamo vinto tutti i Telegatti del mondo…”

E sul motivo per cui anni fa ha deciso di lasciare il programma, l’attore non ha nascosto di aver avvertito una certa stanchezza sua e del pubblico: “Sentivo un po’ di ripetitività in quello che facevo e in quello che c’era intorno a me…”