Vanessa Incontrada lancia l’allarme a Striscia la notizia: “E’ un pericolo”

La conduttrice mette tutti in guardia: “Questo è un pericolo”

Anche questa sera Vanessa Incontrada e Alessandro Siani hanno aperto con la consueta ironia la puntata di Striscia la notizia. La grande artista e conduttrice ha preso la parola sulle tematiche politiche, che come sempre sono uno dei temi all’ordine del giorni affrontati dal tg satirico. Simpatizzando sulla confusione dei giorni scorsi nel mondo politico la Incontrada ha messo in guardia i telespettatori di Striscia e i cittadini italiani andati al voto lo scorso 25 settembre. Per Vanessa c’è un noto politico che non sta brillando per lucidità nel momento delle decisioni:

La creazione del nuovo Governo è ancora in pericolo

ha voluto precisare l’attrice ed ex conduttrice di Zelig nello spazio di apertura di Striscia la notizia, proprio prima del lancio della pubblicità e dell’immancabile stacchetto delle veline. Pungente e mai volgare, la Incontrada ancora una volta ha mandato messaggi chiarissimi.

Vanessa Incontrada presto lascerà il tg satirico, l’annuncio del collega: “Ecco chi tornerà qui”

Tra i servizi lanciati da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani nella puntata di stasera mercoledì 19 ottobre c’è stato spazio anche per Sergio Friscia, attualmente nei panni di comico all’interno del tg satirico. Il conduttore e speaker radiofonico presto però riprender posto dietro il bancone di Striscia la notizia insieme alla sua celebre spalla, rappresentata da Roberto Lipari. I due, come annunciato da Alessandro Siani stasera in diretta, torneranno molto presto sulle rispettive poltrone: “Ringraziamo Sergio Friscia che presto tornerà a condurre qui al nostro posto”. Il siciliano, insieme a Lipari, erediterà il posto dello stesso artista napoletano a partire dal prossimo 24 ottobre.

L’attrice e il servizio immancabile a Striscia la notizia: “Qui c’è sempre cabaret”

Anche in questa nuova avventura a Striscia la notizia Vanessa Incontrada non sta di certo deludendo le attese. La showgirl e attrice di origine spagnola, seduta vicino ad Alessandro Siani per il secondo anno consecutivo, stasera ha voluto sottolineare uno degli spazi immancabili nel programma ideato da Antonio Ricci, quello spensierato e legato a un po’ di sano divertimento, a differenza di quanto accaduto qualche sera fa: “Poteva mancare un po’ di cabaret qui da noi a Striscia? Assolutamente no!”. E neanche Vanessa dovrebbe mai mancare dal piccolo schermo.