Ospiti Verissimo 15 e 16 ottobre: Eliana Michelazzo da Silvia Toffanin

Eliana Michelazzo si racconta da Silvia Toffanin: la sua verità su un famoso caso mediatico

Ebbene sì, il caso di Mark Caltagirone sta ormai tornando a pieno regime nella scena mediatica italiana. Dopo pagine e pagine di giornali e siti, intere puntate di programmi televisivi e chi più ne ha più ne metta, sembrava esserci stato un punto a tutta l’imbarazzante vicenda. Ma da quando Pamela Prati è entrata al Grande Fratello Vip il vaso di pandora continua a scoperchiarsi. Dopo quanto detto dalla concorrente nelle ultime puntate della Casa più spiata d’Italia adesso tocca alla controparte dire la sua. E così tra gli ospiti di Verissimo di sabato 15 e domenica 16 ottobre ci sarà anche una delle due ex agenti della Prati. In particolare Eliana sarà presente nella puntata di domenica.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 15 ottobre: tutti i nomi

Grande spazio all’amore durante la puntata di sabato e, in particolare, al tema dei matrimoni al quale Silvia Toffanin, su cui è stato svelato un retroscena, dimostra sempre di tenere molto. Questa volta a raccontare il giorno da favola sarà Manuela Arcuri, recentemente convolata a nozze con Giovanni, anche lui presente durante la puntata di domani. E ancora, per la musica ci sarà Donatella Rettore, tra le cantanti più longeve del panorama musicale italiano. Toccherà poi a Salvatore Esposito, attore e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro. A loro si aggiungeranno Teo Mammuccari, attuale giudice di Tu si que vales e presentatore de Le Iene, e Sabrina Salerno insieme al figlio Luca Maria.

Silvia Toffanin e la puntata di domenica a tutto reality

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di Verissimo di domenica 16 ottobre verrà dato grande spazio ai reality e ai talent. In particolare per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, oltre alla già citata Eliana Michelazzo, ci sarà anche Sara Manfuso. Quest’ultima per la prima volta chiarirà la sua scelta di abbandonare il reality. E ancora, in studio tornerà Luigi Strangis, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Infine ci sarà il Principe Emanuele Filiberto Di Savoia, giudice delle ultime edizioni di Amici, ed Enrica Bonaccorti.