Viola come il mare, la seconda stagione si farà: arriva la conferma

Il produttore della fiction di Canale5 annuncia: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione”

La prima puntata di Viola come il mare ha fatto registrare ottimi ascolti. Nella seconda c’è stato un calo di telespettatori ma nonostante ciò il produttore della fiction Luca Bernabei ha svelato in esclusiva al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che ci sarà il sequel: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione”. Saranno felici i fan della coppia formata da Can Yaman e Francesca Chillemi che stanno seguendo con attenzione e passione le vicende della giornalista di cronaca nera Viola Vitale e dell’ispettore della polizia Francesco Demir. Gli addetti ai lavori della fiction di Canale 5 hanno rivelato tante curiosità sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Alla realizzazione di Viola come il mare hanno lavorato 200 persone per un anno e mezzo, di cui sei mesi di riprese, con un investimento di 10 milioni di euro.

Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi: tutte le curiosità

Una delle protagoniste di Viola come il mare è la città di Palermo. Dice a riguardo il produttore Luca Bernabei:

“La città è descritta nel libro come un personaggio seducente, un mix di culture. Così ci siamo dati un obiettivo: mostrare in televisione la bellezza umana attraverso gli intrecci narrativi e la bellezza dei luoghi”.

Tra le location più suggestive c’è sicuramente la terrazza in cui Viola e Francesco si ritrovano prima e dopo il lavoro che ha una bellissima vista sulla cattedrale arabo-normanna in pieno centro storico. Palermo, con i suoi innumerevoli colori, suoni, voci e profumi è perfetta per la sinestesia di Viola.

La sceneggiatrice di Viola come il mare: “Nella scorsa puntata indizio importante sul papà della protagonista”

Viola, interpretata da Francesca Chillemi, è tornata a Palermo per cercare il padre. Francesco ha deciso di aiutarla. La sceneggiatrice della fiction di Canale5 dà un consiglio ai telespettatori: “Riguardate la scena finale di venerdì scorso, quella coi ritagli di giornale, perché c’è un indizio sul mistero legato a Viola”. L’appuntamento con la terza puntata di Viola come il mare è per venerdì 14 ottobre in prima serata su Canale5 (QUI le anticipazioni).