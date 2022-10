Wilma Goich choc su Carolina Marconi: “Mio nipote le spaccava la faccia”

La cantante su tutte le furie con la showgirl venezuelana: pronunciata una frase pesantissima

Nella puntata del reality show di Canale 5 in onda ieri sera, c’è stata anche una discussione tra Wilma Goich e Carolina Marconi. La reazione della cantante non si è fatta attendere, dopo che la compagna di gioco è arrivata a dire che lei e Patrizia Rossetti sono marce nel cuore. La 76enne nonostante la showgirl venezuelana si è scusata in diretta dopo essere stata ripresa dal conduttore, ha continuato ad attaccarla pronunciando una frase pesantissima:

“Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di esserlo, ma è pazza. Ma come si permette quella. Le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto che se c’era mio nipote le spaccava la faccia“.

La compagna dell’ex calciatore replica alle offese della concorrente: “Non ti chiamerò più nonnì”

Nel corso dell’appuntamento del GF Vip 7 che il pubblico ha visto ieri lunedì 10 ottobre 2022, Carolina Marconi si è scusata sia con Wilma Goich e Patrizia Rossetti per aver detto a entrambe di essere marce nel cuore. Dopo la diretta la cantante è stata su tutte le furie contro la showgirl venezuelana, ma per iniziare l’ha offesa durante la pubblicità: “Non mi chiamare più nonnì! Hai usato la trasmissione per spu*****rmi. Sei andata a dire cose orrende. Hai problemi fidati. Sei un’ipocrita se mi chiami nonnì. Tu sei un finto angelo con la lingua biforcuta”. La replica della compagna di Alessandro Tulli è stata:

“Non ti chiamerò più nonnì perchè non te lo meriti proprio. E non dire che sparlo alle spalle. Io dico le cose in faccia”.

La dura reazione della 76enne non è tardata ad arrivare, e sentendosi ferita nel suo orgoglio di nonna si è detta disposta a scusarsi con la compagna di gioco se ha capito male le sue parole: “Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ok ho capito male scusami tanto. Però io ho sentito quella frase e non sono matta”.

Lo sfogo di Wilma Goich dopo la puntata: “Mi hanno pure nominata”

La cantante ha continuato a sfogarsi: “Mi hanno pure nominata, uscirò e va benissimo”. Parecchi utenti della rete intanto si stanno schierando dalla parte della showgirl sudamericana, visto che i testuali sono soltanto alcuni dei tanti commenti in sua difesa: “Ha detto non ti chiamo più nonnì, non non sei degna di essere chiamata così. Non ha detto non sei degna di essere nonna”, “E per giunta la nonnina ha detto se ci fosse stato mio nipote gli spaccava la faccia”. Sui social le parole pronunciate dall’ex moglie di Edoardo Vianello sono state considerate simili a quelle che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini. Non rimane che attendere quindi, per sapere se la 76enne si renderà conto di aver esagerato nei confronti della coinquilina con cui è ai ferri corti e su cui non si è di certo risparmiata.