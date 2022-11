Anticipazioni Il Collegio, grave gesto: stasera il provvedimento del Preside

Ecco cosa succederà nella settima puntata del reality di Rai2 in onda questa sera, 22 novembre

Un nuovo appuntamento con Il Collegio attende i telespettatori del secondo canale della Rai nella prima serata di oggi, martedì 22 novembre 2022, dopo il succeso in ascolti delle prime 6 puntate (quella di questa sera sarà la settima). Dalle anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora, apprendiamo che l’appuntamento si aprirà con un importante verdetto: si attende infatti di scoprire quale provvedimento prenderà il Preside dopo il grave gesto di insubordinazione di Angius. Sono tanti i compagni, in particolare il suo ‘fidanzato’ Rennis, che hanno paura di perderla. Tuttavia, come si suol dire, l’unione fa la forza perciò la classe di collegiali farà di tutto per cercare di aiutarla.

A Il Collegio nella puntata di questa sera prevista anche una visita all’abbazia di Montecassino

Dopo la vicenda di Angius, nella prossima puntata de Il Collegio 2022 le anticipazioni dicono che i collegiali andranno in visita all’abbazia di Montecassino per studiare la regola benedettina, che sarà per loro un’occasione per dimostrare la compattezza del gruppo che compongono, anche se non tutti i ragazzi sentono tale spirito di appartenenza. Sempre secondo quanto è trapelato sull’appuntamento di questa sera, scopriamo che fra una lezione su Edith Piaf, la proiezione di una delle pellicole con protagonista Totò e la mostra nello spazio autogestito, gli studenti della classe del 1958, i collegiali saranno costretti ad affrontare, oltre a quelle che sono le regole del collegio, anche coloro che non rispettano le regole del gruppo. Al di là di chi rispetta o meno le regole, comunque, si avvicinano sempre di più per tutti gli esami finali.

Altre anticipazioni sulla puntata di questa sera del reality con la voce narrante di Nino Frassica

Ulteriori dettagli sulla puntata de Il Collegio di martedì 22 novembre li apprendiamo dal numero del settimanale DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì scorso, sul quale si legge “I giovani si ritroveranno a fare i conti, ancora una volta, con le proprie emozioni tra le mura del Regina Margherita di Anagni, nel Lazio. Si potranno fidare di Lucia Gravante o la sorvegliante confesserà al preside Paolo Bosisio che tutti loro hanno violato le regole?”. Sul programma, peraltro, recentemente un noto personaggio famoso ha rotto il silenzio parlando, si, del successo che continua ad avere stagione dopo stagione, ma spiegando che, secondo lui, dopo tante edizioni la formula inizia a piacere di meno rispetto al passato.