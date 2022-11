Ridotta Domenica In, cancellato Da noi a ruota libera: colpa dei Mondiali

Mara Venier in onda in versione ridotta con la sua Domenica In: palinsesto stravolto per i Mondiali

Com’è noto quest’anno i Mondiali di Calcio si giocano in Qatar e la Rai, una volta comprati i diritti, manderà in onda tutte le partite in in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. La trasmissione dei vari incontri calcistici, però, stravolgerà completamente i palinsesti Rai, soprattutto di Rai1. E nello specifico importanti variazioni riguarderanno i due programmi della domenica, lo storico talk di Mara Venier e Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Per quanto riguarda il primo, domani 20 novembre, a differenza di quanto inizialmente previsto, Domenica In andrà in onda ma in una versione ridotta, più precisamente dalle 14.00 alle 15.30 perché poi cederà lo spazio all’ apertura dei Mondiali con la cerimonia inaugurale e alla partita che vedrà sfidarsi Qatar-Ecuador alle 17.00.

Da noi a ruota libera si ferma per cinque puntate: Francesca Fialdini torna in onda a Natale

Dopo aver spiegato cosa succederà alla Domenica In di Mara Venier, il destino dell’altro programma domenicale di Rai1, si è appreso dalla stessa conduttrice toscana durante l’ultima puntata. Il talk salterà bene cinque puntate tornano in onda il giorno di Natale, domenica 25 dicembre. Domenica scorsa, infatti, la Fialdini ha spiegato:

“Ultima puntata di Da noi a ruota libera prima di Natale perché come saprete noi lasceremo spazio alle partite dei Mondiali che inizieranno il 20 di novembre quindi noi ci rivedremo per la puntata di Natale il 25 di Novembre. Torneremo a Natale se vorrete lo passiamo insieme.”

Infatti per le successive domeniche Rai1 trasmetterà le partire dei Mondiali delle 17.00 mentre domenica 11 dicembre andrà in onda lo Junior Eurovision Song Contest dalle 15.50 condotto proprio dalla conduttrice toscana.

Palinsesto di Rai1 stravolto per i Mondiali: cambiamenti anche per L’Eredità e I Soliti Ignoti

I cambiamenti di palinsesto per la giornata di domenica 20 novembre non sono finiti qui ma riguardano anche il quiz serale di Flavio Insinna e quello in access prime time di Amadeus. Per quanto riguarda il primo, L’Eredità andrà in onda ma in una versione ridotta poiché l’inizio, anziché per le 18.45 è previsto per le 19.00 in punto, in concomitanza con la fine della partita del Mondiale. I Soliti Ignoti, invece, salterà del tutto perché per quell’ora è prevista un altra partita. Insomma per i prossimi giorni sono previsti dei palinsesti di Rai1 ballerini per consentire a tutti gli amanti del calcio di seguire le partite del Mondiale.