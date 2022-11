La vita in diretta: Matano ricorda una persona a lui cara che non c’è più

Alberto Matano: “Mi ha fatto ricordare mia nonna”, momento di nostalgia a fine diretta

Una storia molto bella è stata raccontata nell’ultimo segmento della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, venerdì 25 novembre 2022, ossia quella della signora Rosina, che vive sull’isola di Favignana, in Sicilia, che l’altro ieri ha compiuto 101 anni. Purtroppo, però, a causa delle condizioni del mare, i familiari non hanno potuto raggiungerla dalla terraferma, motivo per il quale, come raccontiamo nel prossimo paragrafo, ha avuto delle persone speciali che l’hanno festeggiata. E al termine del servizio, colpito da questa storia, Alberto Matano ha condiviso con i suoi telespettatori un ricordo, dicendo: “Questa storia mi ha fatto pensare a mia nonna Luisa, anche lei aveva superato i 100 anni…”.

“Mando a zia Rosina un grandissimo bacio”, gli auguri del conduttore de La vita in diretta

“A zia Rosina (l’hanno definita così nel servizio, ndr.) mando un grande abbraccio e le faccio tantissimi auguri. A farle la festa per i suoi 101 sono stati gli straordinari carabinieri di Favignana” ha detto Alberto Matano commentando il servizio in questione, specificando anche:

I carabinieri dell’isola hanno organizzato un vero e proprio evento per il compleanno della signora Rosina.

“Le hanno addirittura preparato la torta in caserma, dato che quel giorno non c’erano pasticcerie aperte. I carabinieri non mancano mai di assicurarsi che Rosina sia bene” ha detto nel servizio l’inviata de La vita in diretta che lo ha realizzato. Uno dei carabinieri ha definito invece l’anziana signora “molto tecnologica, nonostante l’età”, rivelando che sa usare perfettamente il cellulare. E’ Rosa Giarrusso il nome completo della signora, che è sempre vissuta nell’arcipelago delle Egadi, dove è soprannominata “la commissaria della strada”, dato che non le sfugge proprio nulla di ciò che accade nei pressi di casa sua.

La signora Rosina ai microfoni de La vita in diretta: “A 101 anni faccio tutto da sola”

Nel servizio trasmesso da Alberto Matano si sono viste anche alcune immagini registrate un anno fa. Nel video in questione Rosina ha rivelato di riuscire a fare tutto da sola, nonostante l’età: mangia, lava e stira. La signora ha svelato infine anche di seguire la televisione, ma di preferire i programmi religiosi legati a Padre Pio, ammettendo che non le piacciono assolutamente i film che mettono paura.

Nella prima parte della trasmissione oggi l’attenzione è stata invece puntata, come sempre, interamente sulla cronaca nera, come ieri quando Alberto ha aperto la diretta parlando delle dichiarazioni clamorose rilasciate dal padre di Saman Abbas.