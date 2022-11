Michelle Hunziker, la verità di Trussardi: “Angiolini? Non un uomo perbene”

Tomaso Trussardi rompe il silenzio sul rivale in amore: “Si è insinuato in una relazione in crisi”

La separazione tra Michelle e Tomaso è stata vissuta con grande dispiacere dai numerosi fan della coppia che per anni avevano considerato la loro storia e la loro famiglia come una delle più solide e belle del mondo dello spettacolo. Eppure tra loro le cose non sono andate, anche se rimane un legame forte in quanto genitori, e ad oggi cercano di avere un rapporto civile. Nei mesi scorsi però è uscita la notizie della nuova coppia formata da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che ad oggi però sembra essere naufragata. Intervistato da Il Corriere della Sera Tomaso sull’argomento dice:

“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

I veri rapporti oggi dell’imprenditore con Michelle Hunziker: “Non posso tacere di fronte a stupidaggini”

Archiviato il capitolo Giovanni Angiolini, che pare abbia già un’altra donna, la Hunziker si trova di nuovo al centro della scena per un presunto riavvicinamento con l’ex marito. Quest’ultimo però nel corso dell’intervista precisa:

“Siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”.

Inoltre Tomaso Trussardi precisa che lui e Michelle non hanno bisogno dei social per parlarsi perché il loro rapporto maturo gli consente un dialogo senza problemi. Ma se l’imprenditore è dovuto arrivare a rilasciare un’intervista è per mettere a tacere tante voci insistenti come quella che lo vedrebbe dettare determinate condizioni a Michelle per tornare insieme. “Non posso tacere davanti a queste stupidaggini” conclude.

Tomaso Trussardi smentisce i flirt: “Non c’è alcuna nuova donna accanto a me”

Tra le voci più ricorrenti circolate intorno all’imprenditore, da quando si è separato da Michelle Hunziker, c’è quella che lo vedrebbe ora vicino ad una donna e poi domani ad un’altra. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, gli sono stati attribuiti innumerevoli flirt, anche con tante donne del mondo dello spettacolo. Tomaso però, stanco dei continui gossip infondati, ha deciso di replicare così:

“Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me”.

Trussardi aggiunge che in questo momento si sente temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di donna che non sia Michelle. E conclude che dopo una storia così importante come quella con la Hunziker per lui non si può ricominciare come se niente fosse.