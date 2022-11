Ospiti Francesca Fialdini del 6 novembre: anticipazioni Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera, grandi ospiti per la puntata del 6 novembre: Serena Bortone e Francesca Fagnani

La conduttrice toscana come ogni domenica anche domani sarà al timone del suo talk domenicale con un ricco parterre di protagonisti. Infatti, tra gli ospiti di Francesca Fialdini del 6 novembre ci saranno attori di amate fiction Rai ma anche due conduttrici alla guida di programmi di successo. Stiamo parlando di Serena Bortone, che dal lunedì al venerdì conduce nel primo pomeriggio della reta ammiraglia Rai Oggi è un altro giorno e di Francesca Fagnani, anche lei giornalista e conduttrice che invece occupa la seconda serata di Rai2 martedì, mercoledì e giovedì con il suo Belve, talk incentrato sulle interviste appunto ‘cattive’ ai suoi ospiti.

Francesca Fialdini, svelati tutti gli ospiti del suo talk: arriva Giuseppe Zeno

Gli ospiti di Da noi a ruota libera del 6 novembre non sono finiti. Oltre alle due conduttrice Serena Bortone e Francesca Fialdini in trasmissione interverrà anche Giuseppe Zeno. Zeno è un attore che non ha bisogno di presentazioni. Nel corso della sua carriera ha recitato in tante fiction di successo come L’onore e il rispetto, Squadra antimafia- Palermo oggi; mentre sulla Rai ha recitato in Un posto al sole ed Il paradiso delle signore. Attualmente è Domenico Gambardella in Mina Settembre 2, al fianco di Serena Rossi e da lunedì 7 settembre sarà il protagonista di Tutto per mio figlio, film in prima serata su Rai1. Inoltre, sempre nel talk della Fialdini, domenica scorsa l’attrice Tosca D’Aquino ha fornito delle interessanti anticipazioni sulla trama.

Anticipazioni talk di Rai1: tutti gli ospiti della puntata del 6 novembre

Ospiti di Da noi a ruota libera nella puntata del 6 novembre, saranno anche altri due noti attori. Il primo è Edoardo Leo che torna dal 10 novembre nelle sale cinematografiche protagonista del film War – La guerra desiderata al fianco di Miriam Leone. La seconda è Micaela Ramazzotti, nel cast del film di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio”, dedicato al geniale artista interpretato da Riccardo Scamarcio, al cinema dal 3 novembre. Insomma l’appuntamento con il talk di Rai1 è per domani sempre a partire dalle 17.20 circa su Rai1. Di recente, invece, la conduttrice è sbottata in diretta per un argomento molto importante.