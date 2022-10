Francesca Fialdini sbotta in diretta: “Vorrei un applauso, è una cosa seria!”

Da noi a ruota libera, la conduttrice perde la pazienza: “Ci voleva un applauso”

La puntata di oggi del talk di Rai1 ha avuto un ricco parterre di ospiti e tra i vari protagonisti ha concesso una lunga intervista anche Nancy Brilli. L’attrice si è raccontata a 360° tra carriera, progetti professionali e vita privata e soprattutto ha svelato che sui social dove è molto attiva, riceve spesso messaggi di donne che si lamentano per le eccessive attenzioni non richieste degli uomini. A questo punto la conduttrice ha puntualizzato: “Si chiamano molestie. In tutti i campi del lavoro succede ancora… succede tanto… un No è un No non è un Si chiaro? Chiaro.” Alle parole della conduttrice non è seguita nessuna reazione da parte del pubblico e quindi Francesca Fialdini è sbottata:

“Qui ci voleva un applauso perché stiamo dicendo una cosa seria e le cose importanti vanno evidenziate!”

Francesca Fialdini come non si è mai vista: “Nel nostro lavoro ci si prende troppe libertà”

La conduttrice di Da noi a ruota libera rare volte si è vista così arrabbiata ed accalorata ma il tema delle molestie mai come in questi giorni è un argomento attualissimo e su cui si dibatte. La Fialdini ha continuato così il suo comprensibile e condivisibile sfogo in diretta:

“Delimitare i confini e rafforzare l’autostima è su questo che si scivola. Nel nostro lavoro chissà perché ci si prende sempre delle libertà.”

A fare eco alla conduttrice toscana ci ha pensato anche la sua ospite, Nancy Brilli che ha ammesso lapidaria: “È un malcostume che deve finire, deve finire non c’è una via di mezzo.” Ed alla fine il pubblico ha finalmente applaudito a tali dichiarazioni.

Nancy Brilli elogiata da Francesca Fialdini: “Mostrarsi imperfette? Evviva”

L’attrice ospite a Da noi a ruota libera ha parlato dei suoi progetti professionali. Attualmente è a teatro con Manola ed al cinema con il film Amici per la pelle ed inoltre è anche molto attiva sui social dove anziché dare un immagine perfetta e impeccabile di se si mostra senza filtri, in attività quotidiane. Per questo motivo la conduttrice, che ha annunciato la data d’inizio di Fame d’amore, l’ha elogiata: “Evviva che ti mostri per come sei”