Storie Italiane, rabbia per Eleonora Daniele: “Non posso chiudere gli occhi”

“Davanti a queste cose non posso chiudere gli occhi!”, la denuncia della conduttrice di Storie Italiane

Lunga pagina legata ai disturbi alimentari nella puntata di oggi del programma condotto da Eleonora Daniele, che ha avuto tra gli ospiti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Rosanna Lambertucci, Annalisa Minetti, Tania Zamparo, Imma Battaglia, Alessandro Cecchi Paone e non solo. E proprio su questo delicato tema, che in trasmissione è stato trattato spesso in passato, Eleonora è stata chiarissima esprimendo il suo parere asserendo a gran voce: “Quando c’è una ragazza, anche una sola, che denuncia e dice di aver subìto vessazioni, non solo va ascoltata, ma va anche riscardinato un intero sistema”.

Davanti a queste cose, perdonatemi, io non posso chiudere gli occhi

ha poi aggiunto.

Storie Italiane, la testimonianza di Tania Zamparo: “C’è lo stereotipo della magrezza a tutti i costi”

Ad intervenire sull’argomento è stata anche Tania Zamparo, modella nonché ex Miss Italia, già ospite di Eleonora Daniele altre volte in passato, che non ha mai nascosto di aver avuto problemi di anoressia anni fa: “Nel campo delle atlete e delle ginnaste c’è il problema di uno stereotipo, che è quello della magrezza a tutti i costi, e si pensa che la modella più magra o l’atleta più magra, sia migliore di quella più tornita” sono state le parole della Zamparo.

Ho letto anche di testimonianze di atlete e di ginnaste, le quali hanno detto che a parità di esecuzione dell’esercizio, o addirittura in casi in cui la più tornita è risultata più brava, si è premiato paradossalmente la più magra ed è andata avanti lei

ha aggiunto successivamente Tania, che ha quindi concluso dicendo: “Bisogna lavorare per superare lo stereotipo della ragazza magrissima”.

La denuncia dell’ospite di Eleonora Daniele: “Anche gli allenatori vittime di un sistema”

“Per quanto riguarda, invece, gli allenatori, alcuni sono stati vittime di un sistema, e la colpa è del modello di educatore che hanno avuto loro stessi” ha detto successivamente Tania Zamparo a Storie Italiane, la quale ha sottolineato che le allenatrici che oggi pressano le ragazze affinché siano magrissime, sono state a loro volta messe sotto pressione, in passato, perchè fossero più magre possibili, dunque stanno cercando di ripetere lo stesso modello. “La Federazione deve entrare in questo sistema e formare allenatori e allenatrici capaci di scardinare questo stereotipo” ha poi concluso l’ex Miss Italia, nel segmento finale di una diretta che Eleonora Daniele ha aperto parlando del terremoto della Marche.