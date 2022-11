Verissimo, ex suor Cristina crolla in lacrime: “È ancora una ferita aperta”

Cristina Scuccia ricorda il suo papà che non c’è più: “È un argomento delicato”

Dopo la clamorosa intervista rilasciata la settimana scorsa l’ex suor Cristina è tornata nella trasmissione di Verissimo per raccontare altri aspetti del suo percorso. In particolare, se nella scorsa puntata del programma Cristina aveva annunciato di aver lasciato gli abiti monacali e i motivi di questo gesto, oggi si è concentrata di più sulla sua nuova vita. Infatti Cristina attualmente vive in Spagna dove fa la cameriera e sta imparando, piano piano, a vivere da sola e ad essere totalmente indipendente. Nel corso dell’intervista ha raccontato anche il giorno in cui ha lasciato il Convento, che è coinciso con la corsa in Sicilia perché il papà non stava bene. E proprio parlando di lui in lacrime ha detto:

“Scusate, è ancora una ferita aperta la dipartita di mio padre. Scusami però è un argomento delicato”.

L’ex suor Cristina replica alle critiche: “Il successo mi ha messo davanti a me stessa”

Nel corso dell’intervista l’ospite di Verissimo ha parlato anche delle reazioni che il pubblico ha avuto nei suoi confronti. Tantissimi, in particolare, sono stati i messaggi di affetto e di positività. E tra questi, dopo la reazione della Madre Superiora, le ha scritto anche un Sacerdote augurandole ogni bene. Come in tutte le cose però non sono mancate anche le critiche di chi ha messo in discussione la sua vocazione e ha detto che il successo di The Voice le ha fatto montare la testa. A tal proposito Cristina ha detto:

“Il successo mi ha messo davanti a me stessa e ha attivato questa cosa qua. Per quanto riguarda la mia vocazione io Gesù l’ho incontrato ancor prima di incontrare le suore Orsoline”.

L’ospite di Verissimo: “Diventare mamma? E’ una domanda a cui non sono preparata”

Parlando della sua nuova vita l’ex suor Cristina è apparsa davvero felice per come stanno andando le cose. Inevitabilmente Silvia Toffanin le ha chiesto se c’è posto per l’amore e Cristina ha detto che al momento non ci pensa e che l’idea le fa un po’ paura ma che probabilmente quando arriverà l’amore vero tutti i dubbi potrebbero crollare. Spazio poi al capitolo maternità, alla domanda della conduttrice sulla possibilità di diventare mamma Cristina ha detto: