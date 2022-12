Ballando con le stelle, incredibile novità per Lucrezia Lando? “Non ne parlo”

Lucrezia Lando si racconta: il flirt con Andrea Iannone e il futuro dopo lo show di Milly Carlucci

Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata ai microfoni del numero di DiPiù uscito in tutte le edicole sabato scorso la ballerina che a Ballando con le stelle 2020 abbiamo visto gareggiare in coppia con Dario Cassini. Nell’intervista in questione Lucrezia ha parlato, tra le altre cose, della breve storia d’amore avuta lo scorso anno con Andrea Iannone, nel 2021 suo partner a Ballando: “La vita ci ha portato a prendere strade differenti, ma siamo rimasti in buoni rapporti […] Gli auguro di trovare la felicità che merita con la sua nuova compagna Elodie” ha dichiarato, sottolineando di aver capito tempo fa che non era lui quello giusto, precisando però che quando si incontrano a qualche evento, si salutano con affetto.

Novità per la ballerina dopo Ballando con le stelle? “Per scaramanzia preferisco non parlarne”

La giornalista che ha realizzato l’intervista, ha poi chiesto a Lucrezia Lando se è vero quanto si vocifera ultimamente, cioè della volontà di un regista di averla come attrice in alcune serie tv. A questa domanda Lucrezia ha risposto: “Essendo un tipo molto scaramantico, preferisco non parlare di nuovi progetti finché non metto la firma. Posso dire solamente che sarei felicissima di cimentarmi anche nella recitazione”.

Mi piacerebbe molto spaziare nel mondo delle serie televisive e del cinema. Se fossi ancora bambina, oltre all’amore, chiedere proprio questo desiderio nella letterina a Babbo Natale

ha ammesso la ballerina. Lavoro a parte, la Lando ha rivelato anche di voler trovare un uomo con cui fare progetti seri per il futuro, condividendo gli stessi ideali, come quello della famiglia: a questo proposito non ha nascosto di aver avuto una sola vera storia che è stata importante, ossia quella con l’ex collega di Ballando con le stelle Marco De Angelis.

La ballerina di Ballando con le stelle confessa: “Ho preso la prima decisione importante della mia vita”

Prima di concludere l’intervista, Lucrezia Lando, sempre parlando del suo privato, ha svelato di aver preso, qualche mese fa, quella che ha definito “la prima decisione importante della vita”, riferendosi alla scelta di lasciare la sua famiglia e i suoi amici e trasferirsi dal Veneto a Roma, ovviamente per ragioni di lavoro, dato che Ballando la tiene impegnata nella capitale diversi mesi all’anno, ma anche altri impegni professionali, motivo per il quale era impensabile fare avanti e indietro dal Veneto.