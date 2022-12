Chi l’ha visto? Stasera, 14 dicembre: Gaia sparita dalla nave Genova-Palermo

Nella puntata di questa sera Federica Sciarelli tornerà sulla scomparsa di Gaia Randazzo

Un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto attende i telespettatori di Rai3 questa sera, mercoledì 14 dicembre 2022, subito dopo la fine di un episodio della soap Un posto al sole, attorno alle 21.20. Ma di quali casi si parlerà nel corso della diretta? Dalle anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora, apprendiamo che la conduttrice e il suo gruppo di lavoro torneranno ancora una volta sull’inspiegabile scomparsa di Gaia, la ragazza sparita dalla nave Genova-Palermo ormai oltre un mese fa, esattamente nella notte tra il 10 e l’11 novembre, mentre viaggiava alla volta della Sicilia, assieme al fratello minorenne, per andare a far visita alla nonna ammalata. Cosa le è successo?

Anticipazioni Chi l’ha visto? Federica Sciarelli e gli aggiornamenti sulle ricerche di Gaia

Gli inquirenti hanno ipotizzato da subito che la ventenne di Cremona, la quale, come suddetto, viaggiava sul traghetto Genova-Palermo assieme al fratello quindicenne, si sia tolta la vita. La felpa di Gaia, lo ricordiamo, è stata trovata sul ponte della nave alle prime luci dell’alba. Il fratello quella sera si è addormentato sulla poltrona tra mezzanotte e l’una e si è accorto della sparizione della sorella solo al mattino, quando si è svegliato. Come nelle puntate precedenti, a Chi l’ha visto questa sera verranno rete note le testimonianze di alcuni passeggeri i quali hanno parlato della presenza di tante persone ubriache a bordo del traghetto che fa quella tratta, non solo la notte in cui è scomparsa Gaia. Ancora una volta la mamma rinnoverà il suo appello affinché si cerchi di far luce su quanto è successo alla figlia quella notte perchè la famiglia non crede all’ipotesi del suicidio: qualcuno ha fatto del male a Gaia facendola cadere in mare?

Federica Sciarelli stasera, 14 dicembre, tornerà anche sulla morte di Liliana Resinovich

Non solo Gaia Randazzo: nella puntata di Chi l’ha visto di oggi la padrona di casa tornerà anche sulla morte di Liliana Resinovich, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un bosco nella zona di Trieste ormai un anno fa: di lei si sono perse le tracce proprio il 14 dicembre dello scorso anno, e il corpo è stato trovato il 5 gennaio successivo. La testa della donna era avvolta in due sacchetti di nylon, ma secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto volontario: tante cose, però, non tornano, motivo per il quale questa sera Federica Sciarelli ospiterà il fratello di Liliana.