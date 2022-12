Chi l’ha visto, casi 7 dicembre: Gaia caduta dalla nave Genova-Palermo?

Nella puntata di domani sera Federica Sciarelli tornerà sulla scomparsa di Gaia Randazzo

E’ un mistero davvero inspiegabile quello di Gaia, la ragazza scomparsa dalla nave Genova-Palermo la notte tra il 10 e l’11 dicembre, mentre era diretta in Sicilia a far visita alla nonna ammalata, assieme al fratello di 15 anni. Come documentato nell’appuntamento di mercoledì scorso, della ventenne residente a Cremona si sono perse le tracce dopo la mezzanotte: a quell’ora, infatti, il fratello minorenne si è addormentato sulla poltrona, accorgendosi della sparizione della sorella solo nelle prime ore del mattino. Inutili le ricerche: di Gaia è stato trovato solo un indumento abbandonato sul ponte numero 6 e chi indaga ha purtroppo stabilito che potrebbe essersi tolta la vita gettandosi in mare durante la traversata, ma la famiglia non crede all’ipotesi del suicidio, quindi chiede a gran voce che si faccia luce su ciò che è accaduto quella notte sulla nave.

A Chi l’ha visto mercoledì 7 dicembre l’appello della mamma di Gaia: “Aiutatemi a scoprire la verità”

Dopo essere intervenuta in collegamento, tramite un servizio registrato, mandato in onda nella puntata di mercoledì scorso, nella diretta di domani sera Federica Sciarelli, come apprendiamo dal sito dell’ufficio stampa della Rai che da qualche ora ha reso note le anticipazioni della puntata, la mamma di Gaia sarà in studio per rinnovare il suo appello: “Aiutatemi a capire cos’è successo a mia figlia” sono le sue parole. Nel corso della scorsa puntata sono intervenuti alcuni passeggeri che viaggiano abitualmente sulla nave Genova-Palermo, i quali hanno parlato di numerose persone ubriache che sono solite fare la traversata di notte: Gaia potrebbe essere finita nelle mani di qualche malintenzionato? Si cerca di scoprire la verità mediante l’analisi dei filmati delle telecamere poste a bordo del mezzo ma anche tramite il cellulare che ha abbandonato sul sedile prima di scomparire, dal quale ha inviato un messaggio al ragazzo che aveva lasciato recentemente scrivendogli: “Ti amo, addio”, ma il ragazzo stesso, intervenuto telefonicamente mercoledì scorso, ha escluso l’ipotesi del suicidio.

Federica Sciarelli domani sera tornerà anche sulla morte di Marzia Capezzuti

Non solo la scomparsa di Gaia: nella prossima puntata di Chi l’ha visto la conduttrice si occuperà, ancora una volta, anche della morte di Marzia, la giovane donna di origini milanesi il cui corpo senza vita è stato rinvenuto recentemente nelle campagne di Pontecagnano, in provincia di Salerno, e per la sua morte sono indagate diverse persone, tutte appartenenti alla famiglia dell’uomo al quale era legata sentimentalmente anni fa.