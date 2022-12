Da noi a ruota libera, ospiti 1 gennaio: oroscopo 2023 di Simon & The Stars

Francesca Fialdini, grandi ospiti nel suo talk per il 1° gennaio: Lino Guanciale e Gabriella Pession

Le anticipazioni sugli ospiti del 1° gennaio di Da noi a ruota libera svelano che la conduttrice toscana avrà un parterre ricco e pieno anche nella prima puntata dell’anno. Per l’occasione intervisterà moltissimi attori di soap e fiction molto amate dai telespettatori che andranno in onda nel 2023. Si inizia con Lino Guanciale e Gabriella Pession, attori tra i protagonisti de La porta rossa 3 fiction di successo di Rai1 che narra le vicende del commissario morto e presente come fantasma Leonardo Cagliostro. Quest’ultimo ha il volto di Guanciale mentre la Pession impersona la moglie Anna Mayer, P.M. La terza stagione della fiction andrà in onda a partire da mercoledì 11 gennaio in prima serata su Rai2.

Simon & The Stars svela l’oroscopo per tutto il 2023 segno per segno a Da noi a ruota libera

Nella puntata del 1 gennaio ospiti di Francesca Fialdini non saranno solo attori e attrici molto amati ma anche un noto e amato astrologo, Simon & The Stars. Cosa c’è di meglio infatti di iniziare l’anno nuovo dando una sbirciatina alle Stelle per sapere cosa ci riserveranno su amore, lavoro e fortuna per tutto il 2023? Il noto astrologo già volto fisso del programma di Rai2 Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego fornire le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco. L’astrologo, poi, presenterà anche il suo ultimo libro ‘Oroscopo 2023 – Il giro dell’anno in 12 tappe’, svela i segreti dello zodiaco per il nuovo anno. Tuttavia l’elenco degli ospiti del talk di Rai1 per la puntata festiva non sono finiti qui.

Da noi a ruota libera, ospiti della puntata del primo dell’anno: arriva il cast di Doc-Nelle tue mani

Ed infine l’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini del 1 gennaio si conclude con altri due noti e apprezzati attori Matilde Gioli e Giovanni Scifoni. Entrambi fanno parte del cast di Doc-Nelle tue mani e torneranno anche nella terza stagione nei ruoli della dottoressa Giulia Giordano e dello psichiatra Enrico Sandri. Entrambi però sono anche impegnati in altri progetti, la Gioli si è cimentata alla conduzione di Summer Job, reality di Netflix mentre Scifoni è impegnato a teatro ed al cinema oltre che con la serie tv. Insomma, questo è il lungo elenco degli ospiti del talk di Rai1 per la puntata speciale del primo dell’anno. L’appuntamento con il programma domenicale, in cui la Fialdini si è commossa nella puntata scorsa, è per le 17.25 circa su Rai1 subito dopo la Domenica In di Mara Venier.