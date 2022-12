“Sparita in mare”, Eleonora Daniele duramente provata a Storie Italiane

A Storie Italiane la vicenda di Gaia Randazzo: “Sparita a bordo del traghetto Genova-Palermo”

Si parla da giorni in tv della scomparsa di Gaia, la ragazza di Cremona sparita nel nulla la notte tra il 10 e l’11 novembre, mentre si trovava a bordo di una nave veloce Genova-Palermo, assieme al fratello minorenne, per raggiungere la Sicilia dove avrebbe dovuto far visita alla nonna. “Un’altra donna sparita nel nulla, era in mare, su traghetto che dalla Liguria era diretto in Sicilia” sono state le parole di Eleonora Daniele che, anticipando il collegamento con la mamma della ragazza, ha spiegato:

I genitori non credono all’ipotesi del suicidio, per loro Gaia non si è lanciata in mare dalla nave, come qualcuno inizialmente ha sospettato: questa è una delle ipotesi fatte dagli inquirenti.

“Perchè non credono all’ipotesi del suicidio? La mamma tra poco lo spiegherà qui in diretta” ha poi aggiunto Eleonora, mandando quindi in onda la copertina.

Eleonora Daniele senza parole dopo il servizio: “Sembra una guerra contro le donne”

Finita la copertina curata da una delle inviate di Storie Italiane, la conduttrice ha commentato rivolgendosi ai suoi ospiti: “Sembra davvero di essere in una guerra contro le donne”, in riferimento ai tanti, troppi casi di sparizioni di donne. “Mio figlio Matteo si è addormentato su una poltrona della nave tra mezzanotte e l’una, si è svegliato alle 6.00 e, non vedendo la sorella, è andato a cercarla, trovando la sua felpa sul ponte 9, quattro piani sopra rispetto al ponte dove si trovava con Gaia, che era il numero 5. Mia figlia è salita di quattro piani, possibile che non ci sia una telecamera che l’abbia immortalata?” è stato lo sfogo della mamma della ragazza scomparsa raggiunta da una giornalista del programma condotto da Eleonora Daniele.

Una signora che è uscita sul ponte 9 attorno alle 2.00 di notte ha dichiarato che la felpa di Gaia a quell’ora non c’era, mentre un’altra che è uscita sul ponte alle 5.00 del mattino ha detto che era lì, legata allo schienale di una poltrona

ha spiegato inoltre la donna, ipotizzando quindi che la sparizione della figlia sia avvenuta tra le 2.00 e le 5.00.

Eleonora Daniele e la scomparsa di Gaia: “Se si fosse suicidata non avrebbe legato la felpa allo schienale”

“Una ragazza che si sta per suicidare gettandosi in mare, non lega la felpa allo schienale di una poltrona, perchè se sta per togliersi la vita non si preoccupa mica che la felpa possa volare via in mare” ha commentato la conduttrice di Storie Italiane, dopo la quale ha preso la parola il legale della famiglia che ha dichiarato: “Respingiamo con forza l’ipotesi di un gesto volontario da parte di Gaia”. Di questo mistero, sul quale al momento non si riesce a far luce, si è parlato peraltro mercoledì sera a Chi l’ha visto.