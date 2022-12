Il paradiso delle signore, Fabio Fulco sul privato: “Faccio due rivelazioni”

Fabio Fulco felice per la sua vita privata: “Due rivelazioni le posso fare”

Momento d’oro per Fabio Fulco, attore napoletano che non solo è ritornato in onda ne Il paradiso delle signore nelle vesti di Ferdinando di Torrebruna ma presto sposerà la compagna Veronica nonché madre della figlia Agnes. L’attore nei mesi scorsi ha postato sui suoi social la romantica proposta, fatta ad Amalfi con tanto di anello. Ed i due presto saranno marito e moglie. In un’intervista concessa Nuovo Tv, l’attore si è sbilanciato sulle nozze, ha premesso che data e luogo saranno top secret ma poi ha aggiunto:

“Due rivelazioni posso farle, sarà un matrimonio da favola ed Agnes e la nostra bambina ci porterà le fedi all’altare.”

L’attore ha anche aggiunto di essere un padre molto presente, di preparare pappe e cambiare pannolini e di dedicarsi al 100% alla sua famiglia.

Il paradiso delle signore, l’attore confessa: “Sogno di allargare la famiglia”

Durante l’intervista al settimanale sopra citato, Fabio Fulco ha rivelato un divertente aneddoto sulla figlia. La piccola, infatti, da due settimane lo chiama papà e Fulco ha rivelato quando è stata la prima volta che lo ha chiamato così. Lui era sul set per girare un film e la compagna e Agnes sono andate a trovarlo. La piccola appena lo ha visto si è tolta il ciuccio ed avvicinandosi a lui lo ha chiamato ‘papà’. L’attore ha ammesso: “Per poco non sono svenuto!” Invece per quanto riguarda i suoi desideri per le feste imminenti e per il futuro Fulco ha confessato:

“Ho tutto quello che potrei desiderare, a parte, in futuro, allargare la famiglia. Ora penso solo ad Agnes.”

L’attore infatti si dice ‘follemente innamorato della figlia.’

Anticipazioni soap di Rai1: il ritorno di Ludovica e Ferdinando crea scompiglio

Infine per quanto riguarda le anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore, nella puntata di venerdì 16 dicembre c’è stato il ritorno di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) ed appunto del personaggio a cui dà il volto Fabio Fulco, Ferdinando di Torrebruna. Il ricco armatore una volta arrivati a Milano inizierà a dubitare dell’amore della sua compagna, la giovane infatti rivedrà Marcello Barbieri (Pietro Masotti) suo primo grande amore. Il giovane in questi mesi è cresciuto molto, ha studiato economia e finanza e grazie all’aiuto di Adelaide lavora nel mondo degli affari. La Brancia vedendolo ne sarà colpita e non mancheranno quindi colpi di scena e soprese con un intrigato triangolo amoroso: chi sceglierà Ludovica tra i due?