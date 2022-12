Irama l’ha fatto davvero: “Devo tutto a Maria De Filippi”, l’importante gesto

Maria De Filippi e la confessione del popolare cantautore: “Le devo tutto”

Oggi Irama ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera per parlare del suo grande successo, visto che è riuscito a collezionare 39 dischi di platino, ma non solo. Difatti in questa occasione il popolare cantautore ha anche parlato della sua vita privata e del suo passato non proprio facilissimo. Ad un certo punto il giornalista gli ha fatto presente che grazie alla vittoria di Amici la sua carriera è definitivamente decollata. E quest’ultimo ha confermato, non facendo mistero che il suo successo lo deve soprattutto alla popolare conduttrice del talent, che ha sempre creduto fortemente nel suo grande talento:

“L’ultimo disco di platino l’ho regalato proprio a Maria pochi giorni fa ringraziandola ancora perché tanto del mio inizio lo devo sicuramente a lei…”

Si ricorda che ha deciso di partecipare al talent show dopo aver avuto qualche difficoltà di troppo nel mondo della musica con tanto di partecipazione non proprio felice a Sanremo: “Ad Amici mi rimisi in gioco, facendo una scommessa con me stesso…E andò bene…”

Irama non lo nasconde: “La conduttrice mi ha dato un soprannome particolare”

Successivamente il giornalista de Il Corriere della sera ha fatto presente al popolare cantautore ex concorrente di Amici che la conduttrice gli ha dato un curioso soprannome anni fa: “È ancora ‘Il ragazzo Paranoia’ come la soprannominava Maria De Filippi?”. E l’artista non ha fatto mistero di essere sempre lo stesso ‘ragazzo paranoico’, nonostante il grande successo ottenuto:

“Si, sempre. Sono un paranoico vivente, ho mille fisime, mille manie, a partire dall’ipocondria…”

Insomma pare davvero che la conduttrice del talent show, la quale ha affrontato ieri pomeriggio una diretta difficile a Uomini e Donne, ci abbia visto lungo sul cantante tanto amato dai giovani.

Il cantante gelosissimo del suo privato: “La mia popolarità è legata alla musica, non al mio personaggio”

Il giornalista de Il Corriere della sera ha poi rivelato ad Irama di aver notato che difficilmente su instagram pubblica foto sue, della sua fidanzata o comunque dei momenti suoi personali. E l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha subito tenuto a chiarire di essere popolare per la sua musica e non certo per il suo privato, anche se non ha niente contro chi invece decide di pubblicare ogni suo momento privato sui social: “Ma io mi sono sempre sentito un co**ione a filmare qualsiasi cosa vedessi anziché viverla…”