La vita in diretta, Alberto Matano svela un segreto: “È il mio tormento”

Alberto Matano fiero della sua squadra: “Vi presento le persone con cui lavoro”

Sarà in onda per tutte le feste La vita in diretta che non si fermerà nemmeno nel giorno dell’Epifania. Il conduttore calabrese ha riempito i pomeriggi che precedono le feste e sarà in diretta anche oggi con una nuova puntata del rotocalco della prima rete, pronto a regalare informazione, attualità, cronaca e intrattenimento al suo pubblico affezionato. Al timone della trasmissione di punta del pomeriggio di Rai1 ormai da quattro anni (il primo in coppia con Lorella Cuccarini), il giornalista va molto fiero della sua squadra e, oltre a lodare i suoi collaboratori in ogni intervista che rilascia, ama mostrarli anche nelle sue Instagram Stories che raccontano il dietro le quinte del programma. “Vi faccio vedere intanto i soggetti con i quali ho a che fare tutti i giorni: Federica, Marina, Daniele” ha raccontato il conduttore sui social, mostrando a turno una alla volta le persone che fanno parte della sua squadra.



“Dario è il mio tormento”, il commento inaspettato del conduttore di Rai1

Ha mostrato cosa accade a pochi minuti dalla puntata de La vita in diretta, Alberto Matano che ha voluto riprendere i suoi collaboratori. Con grande ironia ha mostrato per ultimo Dario, dichiarando:

“Vi mostro soprattutto lui, che è il mio tormento”.

Una battuta scherzosa quella del conduttore calabrese che ha immortalato molto probabilmente chi durante la diretta gli dà i tempi da rispettare. Insomma, una squadra affiatata quella del rotocalco della prima rete che ne decreta il successo giorno dopo giorno e lavora instancabilmente in simbiosi. In questi anni Matano è riuscito a portare a casa ottimi risultati in termini di ascolti, conquistando il pubblico della prima rete con il modo garbato con cui tratta argomenti di cronaca e temi più leggeri.

Alberto Matano lancia un messaggio: “La gratitudine è alla base della felicità”

In questi giorni il conduttore di Rai1, emozionato in diretta di recente, ha trascorso le feste in famiglia, abbracciando i nipoti e vivendo il suo primo Natale con la fede al dito. Con lui infatti il marito Riccardo Mannino. E proprio in occasione delle festività il presentatore de La vita in diretta ha voluto lanciare un messaggio sui social, scrivendo in uno dei suoi ultimi post su Instagram:

“La gratitudine è la base della felicità”.

Intanto l’appuntamento con il rotocalco di Rai1 è per oggi pomeriggio a partire dalle 17.00.