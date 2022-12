Salvo Sottile incorona Lavinia Abate a Miss Italia: “Emozione fantastica”

Salvo Sottile incorona la più bella d’Italia: la gioia della vincitrice

Il conduttore de I Fatti Vostri Salvo Sottile ha eletto Lavinia Abate come Miss Italia 2022. Lontana dal piccolo schermo per il terzo anno di fila, e in streaming, si è svolta l’edizione numero 83 del celebre concorso di bellezza in cui è stata eletta la ragazza più bella d’Italia. Miss Italia 2022 è Lavinia, capace di prevalere su altre 21 finaliste, una per ciascuna regione d’Italia come da tradizione. Dopo che l’ex mezzobusto del TG1 ha incoronato Lavinia, la giovane trionfatrice si è riversata sui canali social ufficiali della padrona di casa dell’evento Miss Italia, ovvero Patrizia Mirigliani, in cui ha esternato le proprie emozioni dopo il gran trionfo:

L’emozione che ho provato è stata fantastica e totalmente inaspettata. Vincere questo titolo per me è stato veramente stupendo e auguro a tutte le miss che verranno dopo di provare queste sensazioni

le parole della giovane. Al secondo posto si è invece piazzata Carolina Vinci Miss Sardegna e al terzo Virginia Cavalieri Miss Emilia Romagna.

Miss Italia 2022 divide sui social

A incoronare ufficialmente Lavinia Abate, in una cerimonia che si è svolta al centro congressi Crowne Plaza Rome St. Peter’s, è stata Patrizia Mirigliani, erede dello storico patron della rassegna, e il celebre attore Massimo Boldi presidente di giuria. La diretta dell’evento è stata trasmessa dal canale YouTube di Miss Italia e sui social della manifestazione dove è ora possibile rivedere tutta la cerimonia guidata dal giornalista Salvo Sottile. Sui social, subito dopo la proclamazione di Lavinia Abate come Miss Italia 2022, gli utenti si sono divisi, con molti che hanno preso di mira la scelta presa. Insomma, l’elezione della giovane romana ha convinto solo a metà.

Ospiti speciali e giuria ricca per il concorso di bellezza

Una gara, quella andata in scena nelle scorse ore, ricca di giovani ragazze incantevoli e provenienti da tutta Italia. Il fascino della trasmissione, purtroppo, non è quello di una volta, come dimostra il fatto che non si è riusciti ad arrivare a un accordo per riportare la cerimonia sulla tv pubblica. Nonostante la portata ridotta dell’evento, Patrizia Mirigliani ha avuto l’onore di ospitare grandi presenze dello spettacolo italiano. In giuria hanno presenziato infatti la bravissima e simpatica Francesca Manzini oltre al presidente Massimo Boldi, mentre due ospiti speciali sono arrivati direttamente dal GF Vip della scorsa edizione condotta da Signorini: i due ex vipponi Manuel Bortuzzo e Giucas Casella.