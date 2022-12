Storie Italiane, rivelazione su Eleonora Daniele: “È raro quello che fa”

Mauro Coruzzi dice la sua su Eleonora Daniele: “Raro in tv il suo modo di metterci la faccia…”

Ha dedicato un lungo articolo a Storie Italiane e alla sua conduttrice sul numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole nei giorni scorsi Platinette, che nella sua tradizionale rubrica dal titolo “I protagonisti della TV”, ha parlato benissimo del programma che ormai da anni ogni mattina appassiona il pubblico del primo canale della Rai, sempre con ottimi risultati in termini di ascolti. In particolare, soffermandosi sullo stile della conduzione della Daniele, ha affermato: “Lei dà il suo carattere a tutto il programma, non è una conduttrice ‘neutra’, dato che ci mette del suo e non nasconde mai le sue opinioni”.

Eleonora è visibilmente coinvolta quando la storia raccontata può indignare o scandalizzare: questo è un modo di “metterci la faccia” che è davvero da apprezzare perchè è raro in televisione vedere volti così aperti

ha detto successivamente.

“A Storie Italiane la conduttrice è sempre a suo agio”, Platinette dice la sua su DiPiùTV

Sempre parlando di Eleonora Daniele, Mauro Coruzzi nel suo articolo ha definito la conduttrice “perfettamente a suo agio nel ruolo che ricopre”, spiegando anche che controlla il ‘traffico’ degli interventi degli inviati e degli ospiti che ha in studio. Coruzzi ha posto poi l’attenzione sulla struttura del programma, facendo notare che la scaletta parte sempre dalla cronaca e viene seguita, nella seconda parte della diretta, da uno spazio più leggero, incentrato sull’intrattenimento. Sulla parte dedicata allo spettacolo, ha affermato che a volte si possono fare delle particolari scoperte, o riscoperte, gradevoli: “E’ accaduto recentemente, per esempio, con Marina Occhiena, l’ex dei Ricchi e Poveri, che è stata intervistata più sulla sua vita privata che sul suo lavoro di cantante” ha detto, precisando che essersi raccontata in studio assieme al marito, ha aggiunto qualcosa di più alla nostra idea di lei.

Platinette commenta il look della conduttrice di Storie Italiane: “Consolidato”

Prima della fine dell’articolo, Mauro Coruzzi ha detto la sua anche sul look di Eleonora Daniele (che qualche giorno fa non è riuscita a trattenere le lacrime): “Ha un suo stile, un look consolidato, ma quando osa passare ad altro, fa intravedere un’immagine di sé più fresca, com’è successo recentemente, quando si è presentata in diretta con una semplicissima maglietta nera, manica al gomito, occasione in cui tutti le avremmo dato almeno cinque anni in meno” ha asserito, precisando però di aver fatto davvero fatica a trovare un ‘cavillo’ sul quale fare un’osservazione relativa a quello che è un programma che funziona sempre come un orologio.