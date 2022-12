Tv Talk, tutti gli ospiti del 10 dicembre: Francesca Fialdini e non solo

Francesca Fialdini tra gli ospiti della prossima puntata (10 dicembre) del talk di Rai3

Le anticipazioni sulla puntata del 10 dicembre di Tv Talk svelano che come sempre Massimo Bernardini, con Cinzia Bancone, Silvia Motta, Sebastiano Pucciarelli e tutta la squadra di analisti commenteranno i fatti più salienti della settimana televisiva con ricco parterre di ospiti. Nel dettaglio, infatti, si inizia con Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi a ruota libera e Fame D’Amore che sarà impegnata anche con lo Zecchino D’Oro e Junior Eurovision Song Contest. La conduttrice toscana oltre a commentare le altri trasmissioni concederà un’intervista rispondendo anche alla nota ‘domanda social’. E poi ancora tra gli ospiti del programma di Massimo Bernardini ci sarà Nicola Savino, volto noto televisivo ma anche speaker radiofonico. Il conduttore negli anni ha condotto Colorado, Matricole&Meteore, L’Isola dei famosi, il Dopofestival ed adesso il quiz show 100% Italia su Tv8.

Ospiti Tv Talk del 10 dicembre: tutti i protagonisti del programma di Rai3

L’elenco degli ospiti di Tv Talk della prossima puntata dopo i conduttori Francesca Fialdini e Nicola Savino continua con la giornalista Barbara Serra, il giornalista ed ex volta de Le Iene Pablo Trincia. E poi ancora interverranno il giornalista e scrittore Andrea Scanzi e l’attrice comica Lella Costa. Ed infine i giornalisti Marta Cagnola, Fabio Dragoni, Paolo Giordano e Riccardo Bocca, che di recente ha stroncato Milly Carlucci e Ballando con le stelle considerandolo il peggio televisivo rivolto al trash. In quell’occasione il giornalista senza mezzi termini aveva accusato la conduttrice di aver distrutto un format garbato e leggero per farlo diventare un contenitore trash con risse di cui non se ne sentiva il bisogno tra concorrenti e giuria. Ed infine si era anche scusato con Barbara D’Urso. Vedremo, invece, nella prossima puntata del talk di Rai3 quali programmi saranno i destinatari dei suoi giudizi.

Anticipazioni sul talk di Massimo Bernardini: argomenti ed ospiti della prossima puntata

Svelati tutti gli ospiti del talk non resta che elencare quali saranno gli argomenti della prossima puntata. Si parlerà del Festival di Sanremo 2023 dato che Amadeus nei giorni scorsi ha svelato i nomi di tutti i cantanti in gara che verranno commentati. E poi ancora si commenteranno i programmi sia Rai che Mediaset che i momenti più salienti della settimana. L’appuntamento quindi con il conduttore e tutta la sua squadra, Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli è per domani, 10 dicembre, a partire dalle 15.00 in punto su Rai3