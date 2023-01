Bella Ma’, brutta disavventura per Salvo Sottile: “Ho dovuto chiedere aiuto”

Salvo Sottile vittima di un brutto imprevisto: “Ho dovuto chiamare i soccorsi”

Nei giorni scorsi hanno fatto molto rumore le dichiarazioni che il conduttore de I Fatti Vostri ha rilasciato sui social. Sottile ha raccontato di essere rimasto chiuso in ascensore e di esserla vista brutta. Adesso, ospite nella puntata di oggi di Bella Ma’, mercoledì 18 gennaio, il conduttore e giornalista ha fornito ulteriori dettagli sulla sua disavventura, spiegando meglio cosa gli è successo:

“Non è successo negli ascensori di via Teulada. Sono rimasto chiuso in ascensore a casa, sono arrivato in ritardo ed avevo pensato di non arrivare proprio in trasmissione. Per fortuna in ascensore il cellulare funzionava e ho dovuto chiamare i soccorsi.”

I soccorsi sono arrivati celermente e per fortuna Sottile è stato liberato.

Bella Ma’, il conduttore ripercorre i suoi inizi: “Scena incredibile nella strage di Capaci”

Lunedì è stata una giornata molto importante per tutta la nostra Nazione, dopo trent’anni di latitanza è stato arrestato Matteo Messina Denaro, boss mafioso che si è macchiato di atroci delitti tra cui anche le stragi di mafia del 1993. Ospite nel talk di Pierluigi Diaco, il conduttore de I Fatti Vostri si è detto ovviamente soddisfatto della cattura dell’uomo da italiano ma soprattutto da siciliano e con la memoria è ritornato ai suoi inizi quando neanche ventenne era tra gli inviati in Sicilia del Tg5 di Enrico Mentana e, per primo, documentò la Strage di Capaci dove morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

“Arrivai li e trovai una scena incredibile con tutte le macchine coperte di terriccio. Chiamai Mentana ma non ci credeva che avessero ucciso un giudice”

ha raccontato non senza emozione Sottile che poi sull’arresto del capomafia ha aggiunto: “A distanza di 30 anni svegliarsi con la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro mi ha fatto effetto molto.”

Salvo Sottile ricorda il padre nel talk di Rai2: “Adolescenza non facile”

Il conduttore de I Fatti Vostri nella puntata di oggi di Bella Ma’ parlando dei suoi esordi come giornalista ha ricordato il padre Giuseppe, anch’egli giornalista con il quale rapporto adesso ottimo in passato è stato burrascoso: “La mia adolescenza non è stata facile, c’è stato un momento in cui non parlavamo o parlavamo poco. Poi per non chiedere a lui direttamente i consigli li chiedevo a ciò che lui aveva pubblicato.” Giornalista e conduttore, di recente Sottile a Tv Talk si è detto pronto alla svolta con nuovi programmi. Oggi, invece, a Bella Ma’ è intervenuta anche l’altra conduttrice de I Fatti Vostri, Anna Falchi che ha vuotato il sacco su Gina Lollobrigida.