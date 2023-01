Chiara Francini senza freni: “Sanremo? Proposta fatta da uno sconosciuto”

La co-conduttrice rivela: “La proposta per Sanremo 2023? Arrivato un messaggio da uno sconosciuto”

Chiara Francini si appresta vivere la più grande emozione della sua carriera. La simpatica e bravissima artista toscana scalda i motori in vista del suo debutto al Festival di Sanremo. L’occasione della vita è lì, pronta ad attendere l’attrice, entusiasta e vogliosa di godersi questa possibilità nel miglior modo possibile. Nel corso di una intervista concessa al settimanale Visto, la Francini ha rivelato contorni e dettagli della proposta messa sul tavolo da Amadeus, che si è presentato a Chiara in modo totalmente sorprendente e inaspettato, a maggior ragione considerando che l’attrice non aveva il numero del conduttore salvato in rubrica:

E’ arrivato questo messaggio da uno sconosciuto che si firmava Amadeus, seguito da un vocale in cui era chiaro che la sua voce. Non l’ho detto a nessuno, neanche al mio fidanzato

ha ammesso l’attrice al giornale.

Chiara Francini confessa: “Quando mi chiamava Amadeus scappavo in bagno”

L’emozione di essere una delle donne del Festival di Sanremo 2023 è una di quelle che non si dimentica. E’ impossibile farlo. Ma altrettanto complicato è stato mantenere il riserbo nei giorni in cui solo Chiara Francini sapeva che sarebbe salita su quel palco, realizzando uno dei sogni di una ragazza di provincia che con abnegazione e sudore ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo italiano: “Quando Amadeus mi chiamava scappavo in bagno millantando di dovermi lavare le mani”– ha ammesso la toscana nel corso di una intervista al settimanale Visto – .

L’attrice alle prese con i paparazzi

Ovviamente, da quando Amadeus ha annunciato che Chiara Francini salirà sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023, la vita dell’artista ha subito una forte accelerata in termini di popolarità. Chi ama e segue cinema e serie tv non può non conoscere la simpatica artista originaria di Firenze, ma anche quei pochi che non avevano avuto ancora modo di scoprirla, avranno sicuramente avuto l’occasione negli ultimi giorni. Nel corso di un recente intervento radiofonico la donna del Festival, che salirà sul palco per la quarta serata della kermesse ligure, ha rivelato come sono cambiate le cose per lei: “Mi sono ritrovata con tre paparazzi sotto casa, è stato strano visto che per me è la prima volta”. Nei giorni scorsi invece l’esuberante toscana si è raccontata, definendosi come “una donna diversa, una fuori posto”. Che però a Sanremo ci starà sicuramente benissimo. Ne vedremo delle belle.