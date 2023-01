Ospiti Da noi a ruota libera 29 gennaio: tris di attori da Francesca Fialdini

Da noi a ruota libera, ospiti della puntata del 29 gennaio: arriva l’attrice di Doc 3

Come ogni domenica subito dopo la trasmissione di Mara Venier andrà in onda il talk di Rai1 incentrato su storie di personaggi famosi e non che hanno saputo far girare la ruota della loro vita. Dalle anticipazioni si scopre che gli ospiti di Francesca Fialdini della puntata del 29 gennaio saranno molti e soprattutto del mondo della recitazione. Si inizia con Matilde Gioli, volto apprezzato di numerose fiction che ha debuttato nel film di Paolo Virzì Il capitale umano e raggiunto la popolarità con Doc-Nelle tue mani dove recita al fianco di Luca Argentero nel ruolo della dottoressa Giulia Giordano. Nel talk di Rai1 la giovane attrice parlerà di un’altra mini-fiction di cui è protagonista Fernanda, la storia sulla prima direttrice della Pinacoteca di Brera e sovrintendente all’arte in Lombardia in onda in prima serata il 31 gennaio.

Francesca Fialdini: svelati tutti gli ospiti del 29 gennaio del talk di Rai1

L’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera del 29 gennaio dopo Matilde Gioli continua con altro apprezzato e noto attore, Paolo Conticini. L’attore ha recitato in moltissime fiction di successo ma anche in film e spettacoli teatrali. È stato anche concorrente in molti show e talent Rai come Ballando con le stelle ed Il cantante mascherato e di recente si è cimentato con successo alla conduzione di programmi televisivi. Insomma si tratta di un’artista a tutto tondo. Conticini nel talk di Rai1 concederà una lunga intervista alla padrona di casa sbilanciandosi su carriera e vita privata. E poi ancora sarà tra gli ospiti di Francesca Fialdini nella prossima puntata del suo talk anche Sabrina Salerno, icona anni ’90 resa famosa in tutto il mondo da Hit come Boys, Boys, Boys che nel corso della sua carriera si è cimentata anche con la recitazione.

Ospiti Da noi a ruota libera della prossima puntata: tris di noti attori

Matilde Gioli, Paolo Conticini e Sabrina Salerno saranno gli ospiti della puntata del 29 gennaio del talk di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Nella scorsa puntata sono stati ospiti Alessandro Preziosi, Ron, Carmen Diodato e Giovanni Minoli e proprio con quest’ultimo c’è stato del gelo e dell’imbarazzo in studio a cui poi ha replicato sui social proprio la conduttrice toscana oscurando e non citando la sua partecipazione. L’appuntamento con la prossima puntata del talk è per domenica come sempre a partire dalle 17.25 su Rai1.