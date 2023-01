Da noi a ruota libera: ospiti 15 gennaio del talk di Francesca Fialdini

Ospiti di Francesca Fialdini, puntata del 15 gennaio: grandi attori protagonisti del talk

Grandi ospiti a Da noi a ruota libera nella puntata del 15 gennaio. Dalle anticipazioni si apprende che la conduttrice toscana avrà un ricco parterre che comprende innanzitutto dei grandi attori. Tra i protagonisti di puntata, infatti, ci sarà Lunetta Savino, attrice pugliese che non ha bisogno di presentazioni resa famosa negli anni 2000 con il ruolo di Cettina in Un medico in famiglia che adesso è Nunzia, la madre del vicequestore Lolita Lobosco nell’omonima serie di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri. La seconda stagione della fiction incentrata sui romanzi di Gabriella Genisi va in onda ogni domenica in prima serata e l’attrice pugliese fornirà sicuramente qualche piccolo spoiler.

Da noi a ruota libera, ospite del 15 gennaio: Pierpaolo Spollon, Malgioglio e non solo

L’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata del 15 gennaio del suo talk continua con Pierpaolo Spollon. Il giovane attore già volto di Doc-Nelle tue mani attualmente è protagonista di due fiction di successo, Che Dio ci aiuti 7 su Rai1 dove veste i panni dello psichiatra Emiliano Stiffi e la serie di Rai2 La porta rossa 3 dove invece è il giovane Filip Vesna, ex fidanzato della medium Vanessa. Il giovane attore concederà una lunga intervista alla padrona di casa dove oltre a parlare di se fornirà degli spoiler sulle fiction di successo che lo vedono come protagonista. E poi ancora fresco dal successo di Tale e Quale Show e del suo spin-off Tali e Quali, nel talk domenicale di Rai1 interverrà anche Cristiano Malgioglio, giudice insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello del talent di Carlo Conti. Con la sua esuberanza ed ironia il cantante siciliano concederà anche lui un lunga intervista alla Fialdini.

Francesca Fialdini, anticipazioni prossima puntata del suo talk: svelati tutti gli ospiti

Infine l’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera nella puntata di domenica 15 gennaio 2023 si conclude con la conduttrice Nunzia De Girolamo. L’ex avvocato ed ex parlamentare dopo aver partecipato ad una scorsa edizione di Ballando con le stelle si sta cimentando con la conduzione e dal 21 gennaio in seconda serata su Rai1 sarà alla guida della nuova edizione di Ciao Maschio. Svelati tutti gli ospiti del talk non resta che ricordare l’appuntamento con la prossima puntata che è per domenica a partire dalle 17.25 circa su Rai1. Mentre la volta scorsa la conduttrice è stata gelata da un ospite che l’ha messa in imbarazzo non poco.