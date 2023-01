Francesca Fialdini, gelo in studio: ospite prende in giro Alessandro Egger

Da noi a ruota libera, la conduttrice non coglie la gag di un ospite: “Non siamo andati in onda”

Una scena surreale ed allo stesso tempo divertentissima è andata in onda nella puntata di oggi, domenica 8 gennaio del talk di Rai1 condotto dalla conduttrice toscana. Dove tra gli ospiti di oggi è stato presente anche l’attore e regista siciliano Pif che ha rilasciato una lunga intervista sbilanciandosi tra vita privata e professionale. Al momento del suo ingresso in studio, però, l’attore ha inscenato una gag che non è stata assolutamente colta da Francesca Fialdini che, al contrario, ha risposto anche stizzita. Nel dettaglio, il regista ha esordito dicendo:

“La settimana scorsa ti ho seguito ed hai conquistato i miei occhi avevi quel vestito rosso ed un settimana dopo sono qua.”

A questo punto però la Fialdini ha risposto stizzita: “Incredibile, soprattutto perché non sono andata in onda.”

Alessandro Egger preso in giro da Pif da Francesca Fialdini: “Volevo fare il marpione clamoroso”

La frase di Pif, ospite oggi a Da noi a ruota libera, ha provocato un po’ di imbarazzo nella conduttrice e soprattutto in studio visto che la puntata scorsa, quella di Capodanno, non è andata in onda per lasciare spazio ad un documentario sulla morte del Papa emerito Benedetto XVII. In realtà però, quella del regista palermitano era una citazione, o meglio una presa in giro dell’ospite di una precedente puntata del talk, Alessandro Egger, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle:

“È una citazione volevo fare il figo, Alessandro Egger marpione clamoroso però uno o nasce Egger o no.”

A questo punto la conduttrice toscana è scoppiata a ridere: “Scusa è vero, non avevo colto subito.” Il modello ed attore, infatti, è stato ospite nella puntata del 13 novembre, sostituendo in corsa Raoul Bova. Ed in quell’occasione come riportato da molti siti tra cui il nostro, aveva esordito dicendo: “Piccola curiosità, ti ho visto l’altra domenica. Mi hai catturato lo sguardo e ora sono qua, una coincidenza?”

Francesca Fialdini spiazzata e divertita da Pif: “Quindi ci segui veramente?!”

La gag poco riuscita e surreale del regista ed attore palermitano ha divertito la conduttrice, di recente apparsa emozionata, che una volta compresa la citazione ha ironizzato con il suo ospite dicendo che lui non è bello e prestante come Egger e poi ha sottolineato: “Ma allora ci segui veramente?!” Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, inoltre, sono stati ospiti anche Nek e Francesca Chillemi, pronta a tornare a vestire i panni di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti.