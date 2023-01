Donatella Bianchi lascia Lineablu per la politica? Costanzo: “Dispiacerebbe”

La conduttrice scende in politica: a rischio per lei l’edizione 2023 di Lineablu?

Si parla anche di Donatella Bianchi sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, nella rubrica delle pagelle di Maurizio Costanzo, dove Cinzia da Roma, affezionata telespettatrice del seguitissimo programma di Rai1 dedicato al mare in onda tutti gli anni il sabato pomeriggio in estate e in autunno, nonché fedele lettrice della rivista, ha asserito: “Mi dispiace che la Bianchi abbia deciso di candidarsi per la presidenza della Regione Lazio, non per ragioni politiche, mi spiace per via della sua trasmissione, la seguo da sempre, ma a causa di questa sua decisione potrebbe essere costretta a lasciare la conduzione e secondo me è un vero peccato!”. Ovviamente la risposta di Costanzo è arrivata puntuale: anche il marito di Maria De Filippi si è detto dispiaciuto per il rischio che Donatella possa dover dire addio al programma del sabato pomeriggio di Rai1.

“Mi dispiacerebbe se lasciasse la conduzione”, Maurizio Costanzo dice la sua su Donatella Bianchi

“Se Donatella dovesse lasciare Lineablu, dispiacerebbe molto anche a me, essendo ormai il volto storico di questa trasmissione, con la quale racconta da anni la bellezza delle coste italiane, mostrando angoli nascosti e tesori di ineguagliabile pregio” sono state le parole di Maurizio in risposta alla signora Cinzia. Costanzo ha poi specificato che quello del sabato rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai1, che segue la trasmissione dedicata al mare per rilassarsi.

Quanto alla scelta della Bianchi di entrare in politica, preferisco non dare giudizi perchè sicuramente avrà fatto le sue legittime valutazioni

ha aggiunto successivamente, precisando che comunque Lineablu andrà avanti anche senza di lei: “La trasmissione proseguirà, indipendentemente da chi sarà a condurla” ha detto.

Comunque capisco il legame che i telespettatori instaurano con i conduttori

ha poi concluso, dando come voto a Donatella “7”.

Lineablu 2023 inizierà in primavera, dopo la fine dell’edizione di quest’anno di Linea Bianca

Chissà come andranno le cose in politica: sicuramente scopriremo nelle prossime settimane se Donatella Bianchi sarà, appunto, costretta a dire addio al suo programma del cuore, o se la ritroveremo alla conduzione anche a partire dalla prossima primavera. Non si sa ancora quando partirà la prossima edizione, ma sicuramente attorno al periodo di Pasqua, quando finirà Linea Bianca, la trasmissione condotta da Massimiliano Ossini dedicata alla montagna, che nei mesi invernali il sabato pomeriggio su Rai1 occupa proprio la fascia oraria della trasmissione di Donatella.