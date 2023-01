Francesca Fialdini accende il gossip: chi è il suo nuovo fidanzato (FOTO)

Francesca Fialdini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: “Di lui mi fido”

Ogni domenica è al timone del talk Da noi a ruota libera su Rai1 mentre su Rai3 in seconda serata ha concluso di recente la quarta stagione di Fame d’Amore. Si tratta delle conduttrice toscana Francesca Fialdini al centro del gossip per via della sua nuova storia d’amore. Riservatissima sulla sua vita privata, la conduttrice non si è mai sbilanciata in merito. Adesso invece, in una lunga intervista concessa al magazine Confidenze è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato del quale non si conosce, però, l’identità. “Ho un fidanzato ma non voglio esporlo” ha premesso Francesca che poi ha aggiunto:

“Ci stimiamo, c’è un bello scambio mentale e ridiamo tanto. Di lui mi fido ma non sono una che si affida. Ho la mia casa e mi piace fare tante cose da sola.”

La conduttrice di Da noi a ruota libera chiude con Milo Brunetti: chi è il suo nuovo fidanzato

Nelle scorse settimana Francesca Fialdini aveva lasciato intendere che la sua lunga storia d’amore che Milo Brunetti fosse arrivata al capolinea ed adesso al magazine sopra menzionato ne ha dato un ulteriore conferma:

“Sono stata legata per molti anni ad un ragazzo di Lecco. Sembrava orgoglioso del mio percorso, invece un giorno mi ha detto, ‘Se pensi ad una famiglia devi lasciare il lavoro’. Era inaccettabile, l’indipendenza è fondamentale per una donna.”

La conduttrice ha poi aggiunto che non ha nessun rimpianto, ha dato il massimo per quella storia e quando è finita è andata in analisi. Adesso al suo fianco c’è un nuovo amore, del nuovo fidanzato non si conosce l’identità ma i paparazzi hanno immortalato la coppia al mare.



Francesca Fialdini ed i buoni propositi per il nuovo anno: “Tornare a viaggiare”

Felice sentimentalmente e soddisfatta professionalmente, questo è un periodo d’oro per la conduttrice di Da noi a ruota libera che durante l’intervista ha rivelato anche quali sono i suoi buoni propositi per il nuovo anno: “Soprattutto vorrei tornare a viaggiare. Ci sono tanti posti da vedere, Giordania, Israele e Libano e New York, dove non sono mai stata. L’importante è partire non sedersi.” I suoi altri buoni propositi sono dedicarsi ai suoi affetti e prendersi più cura di se con sport e alimentazione. Domenica prossima la conduttrice toscana tornerà al timone del suo talk di Rai1 mentre stando ad una recente indiscrezione sembra che Andrea Delogu le ha soffiato un ambito posto.