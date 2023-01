Mattino 5, salta Federica Panicucci: Francesco Vecchi fa un annuncio choc

Francesco Vecchi dà un annuncio clamoroso in diretta: “Arrestato Matteo Messina Denaro”

La puntata di oggi di Mattino Cinque è iniziata con i classici saluti di Federica Panicucci ed il suo collega, che subito dopo hanno lanciato la clip con un sunto di tutti gli argomenti che verranno trattati in puntata. Ad un certo punto però ecco che il conduttore, dopo aver parlato dei fatti più importanti di questi ultimi giorni, ha bloccato la diretta dando un’ultima ora davvero clamorosa. Di cosa si tratta? Ha rivelato di essere venuto a conoscenza che uno dei Boss della Mafia più terribili della storia è stato appena arrestato:

“Scusate…Aspettate un attimo…Ho una notizia dell’ultima ora davvero importante…Datemela un attimo…E questo è confermato anche dall’Ansa…E’ stato arrestato Matteo Messina Denaro, che era il Boss latitante considerato il capo della Mafia siciliana…”

Quest’ultimo ha poi aggiunto che il latitante è stato arrestato a Trapani.

Federica Paniccuci sostituita oggi dal suo collega: scaletta del programma completamente stravolta

La notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro è diventata subito l’argomento cardine da qui fino alla fine della puntata di oggi di Mattino Cinque. Difatti Francesco Vecchi ha aggiornato gli spettatori a casa su tutti gli sviluppi discutendo della faccenda con i suoi numerosi ospiti. E nel momento in cui la sua collega avrebbe dovuto prendere la linea per parlare dei fatti di cronaca nera più importanti di questi giorni i telespettatori hanno invece continuato a vedere in video il popolare giornalista parlare del Boss della Mafia arrestato a Trapani. Solo sul finire della trasmissione la presentatrice, il cui Capodanno in musica non è piaciuto particolarmente da un telespettatore, è riapparsa in studio per salutare gli spettatori a casa augurando loro un buon inizio settimana:

“Francesco davvero una giornata storica questa eh…Una giornata davvero di grande importanza e di orgoglio…”

La conduttrice dà le anticipazioni sulla puntata di stasera del GF Vip: “Antonino ha risolto i suoi problemi di salute”

Federica Panicucci, proprio poco prima di salutare il pubblico a casa, ha però colto l’occasione per dare qualche piccola anticipazione sulla puntata di stasera del reality show vip condotto da Alfonso Signorini:

“Torniamo un attimo alla normalità…Stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip con Alfonso Signorini…Dopo due settimane Antonino ha risolto i suoi problemi di salute ed è tornato a casa…E poi fra Nikita, Dana, Nicole chi sarà l’eliminata dal televoto?”

La presentatrice di Mattino 5 ha inoltre svelato che Davide racconterà la sua linea della vita: “Ha conosciuto momenti davvero drammatici…” Dopo queste anticipazioni ha salutato il pubblico dando appuntamento a domani con una nuova puntata del rotocalco mattutino di Canale 5.