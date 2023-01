Mattino 5, inviato fa una gaffe. Federica Panicucci: “Non usare queste parole”

Scritto da Alessio Cimino , il Gennaio 13, 2023 , in Personaggi Tv

Mattino Cinque, il giornalista fa una clamorosa gaffe in diretta: cala il gelo in studio

Oggi Federica Panicucci è tornata a parlare ancora una volta della ragazza segregata a casa e legata da sua madre. Su questa bruttissima vicenda il sindaco del paesino ha ‘ordinato’ ai concittadini di non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Una presa di posizione legittima, anche se la conduttrice non ha nascosto tutte le sue perplessità. Sul posto in cui è avvenuto il fattaccio ha mandato un suo giornalista, che ha chiacchierato con alcune persone che hanno invece deciso di parlare. E prima di dare loro la parola ha però commesso una clamorosa gaffe:

“Come l’avete presa in paese questa richiesta di silenzio da parte del sindaco perchè sembra di stare in un paesino della Sicilia invece che in Irpinia…”

Il giornalista si è però subito accorto di aver fatto un errore, tanto da aver precisato di rispettare tutti i paesi della Sicilia: “Con tutto il rispetto dei paesi della Sicilia ovviamente…Sono anche molto belli…”

Federica Panicucci riprende il suo giornalista: “Meglio non usare queste parole”

Ha poi preso immediatamente la parola la conduttrice di Mattino 5, che ovviamente ha ripreso il suo giornalista facendogli notare di aver commesso una gaffe evitabilissima:

“No, no, no…Paolo…Ti stavo infatti venendo in soccorso perchè onestamente non userei queste parole nei confronti della bella Sicilia…Assolutamente…Ma neppure di Aiello…”

La presentatrice del rotocalco mattutino di Canale 5, che ieri è stata costretta a gestire un battibecco tra due opinionisti in studio, ha poi sottolineato che a prescindere dalla richiesta del sindaco il fatto che abbia con lui due persone pronte a parlare di questa intricata faccenda è la dimostrazione che comunque c’è la massima libertà e discrezione: “Il sindaco chiedeva semplicemente di spegnere un po’ i riflettori su questa vicenda assai intricata…”

Mattino 5, la conduttrice non ci può credere: “E’ molto grave”

Successivamente il giornalista del rotocalco mattutino di Canale 5 ha dichiarato di essere venuto a sapere che pare ci sia un nuovo caso simile a quello della ragazzina segregata e legata dalla madre nella stessa scuola del paese:

“Adesso in quella scuola, dove ha studiato la ragazzina…Si parla di un nuovo caso che sta emergendo…Nuova situazione familiare di disagio all’interno delle mura domestiche…”

Ovviamente Federica Panicucci non ha nascosto tutto il suo stupore per questa clamorosa rivelazione del suo giornalista, asserendo senza indugio alcuno che se così fosse sarebbe davvero una cosa gravissima: “E’ una cosa importante questa…E’ molto grave…Bisogna capire di che cosa si tratta…I servizi sociali hanno già preso in carico questa storia…” Il giornalista ha però subito controbattuto che purtroppo lì nessuno parla. Ci saranno sviluppi anche su questo nuovo caso?