Ospiti Sanremo 2023: Amadeus avrà una famosissima star italo-francese?

Nuovo colpo per Amadeus: tra gli ospiti anche la famosa star?

I lavori di avvicinamento al Festival di Sanremo proseguono spediti. E nelle ultime ore Amadeus pare aver convinto un’altra personalità decisamente importante. A un decennio dalla sua ospitata e a vent’anni dal debutto infatti Carla Bruni potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Secondo quanto raccolto dall’agenzia di stampa Adnkronos la ex premier dame di Francia potrebbe tornare in Riviera in qualità di ospite di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico della kermesse sta lavorando giorno e notte per regalare al pubblico il Festival più interessante e chiacchierato di sempre. L’ultima apparizione della Bruni sul prestigioso palco ligure risale al 2013, quando a condurre Sanremo era Fabio Fazio, fiancheggiato dalla inseparabile Luciana Littizzetto. E proprio con la comica Carla si rese protagonista di uno sketch sulla scalinata dell’Ariston che fece molto discutere. Inoltre la star sfruttò l’ospitata per presentare l’album Little Franch Songs.

Carla Bruni torna a Sanremo? Sarebbe un ritorno storico

Non solo dieci anni fa. Carla Bruni ebbe la possibilità di salire sul palco dell’Ariston anche grazie a Pippo Baudo. L’evento risale al 2003, uno degli ultimi Festival condotti dal Pippo Nazionale. Grazie alla sua incursione all’Ariston si esibì sulle note di Quelqu’un m’a dit’, brano che successivamente spalancò la strada a Carla anche sul panorama musicale. Curioso un dettaglio fatto notare proprio dall’Adnkronos, che ha fatto circolare la notizia del possibile ritorno di Carla Bruni a Sanremo (praticamente certo). Qualche giorno fa Gianni Morandi ha postato uno scatto sui social in cui chiedeva ai follower se fossero pronti per l’inizio della rassegna musicale. “Prontissima”, la risposta di lady Sarkozy.

Il conduttore presenta le ultime novità sulla kermesse

Intanto Amadeus prosegue a ufficializzare novità in vista della partenza del Festival di Sanremo. Avvio fissato al 7 febbraio, per cinque serate che si concluderanno sabato 11 con la finalissima. Questa mattina il conduttore e direttore artistico della rassegna musicale ha presentato una delle novità ogni anno tra le più attese, la scenografia del teatro Ariston. “E’ una meravigliosa cupola illuminata con la bravura del nostro direttore di fotografia Mario Catapano. La scenografia è realizzata dall’architetto Castelli”. Sempre nelle scorse ore è stata invece confermata la presenza sul palco di Elena Sofia Ricci, altro gradito ritorno sul prestigioso palco. L’attrice toscana, reduce dall’addio a Che Dio ci aiuti, presenterà la nuova fiction di Rai1, Fiori sopra l’inferno, che farà il suo debutto il prossimo 13 febbraio, ovviamente in prima serata.