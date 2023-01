Sergio Muniz, una rivelazione spiazza: “La mia vita è stata scombussolata”

Fosca Innocenti 2, attore ammette: “Mio figlio è arrivato a scombussolare la mia vita”

È felicemente legato a Morena, Sergio Muniz. L’attore ha raccontato sulle pagine di Tele Sette di aver deciso di vivere in Liguria e che la nascita del figlio, il piccolo Yuri di appena 11 mesi, è stata un’emozione unica. Già padre di una figlia di 15 anni nata da una precedente unione, ha ammesso:

“Yuri è arrivato a scombussolare in maniera meravigliosa la mia vita e quella di Morena, la mia compagna”.

Ha raccontato di essere felice e di imparare dai suoi due figli tutti i giorni, ha ammesso infatti di non essere perfetto e come tutti nella vita commette errori. “Avere un figlio è vivere un miracolo” ha raccontato, sottolineando poi che la vita sorprende sempre e non ha un copione prestabilito come accade sulle scene. Ha svelato poi di essere una persona che non programma mai nulla nella vita. Anche la partecipazione all’Isola dei Famosi è stata un salto nel vuoto, avvenuta quando era all’apice della sua carriera da modello. Considerando i risultati però è stata una scelta più che giusta. Il reality infatti l’ha portato a studiare recitazione, lavorare in teatro e in tv.



Ballando con le stelle, Sergio Muniz si propone? “Sarebbe un’esperienza formativa”

Sul set di Fosca Innocenti, l’attore di Bilbao ha avuto l’opportunità di prepararsi accanto a Samuel Peron e ha ammesso sul talent di Rai1: “Se la Carlucci mi chiamasse accetterei. Sarebbe un’esperienza formativa”. Ha raccontato che il talent per lui è molto diverso da un reality: “Significa imparare e nella vita affrontare le sfide non mi ha mai spaventato”. Ha rivelato poi spesso nella sua carriera ha detto dei “no”:

“Ho rifiutato alcune cose e a volte mi sono pentito, ma preferisco non pensarci e concentrarmi sul presente”.

L’artista ha raccontato che nella sua vita ci sono stati molti incontri importanti, come quello con l’attuale compagna conosciuta a un corso di yoga dopo la sua separazione.

Attore di Canale5 fiero di ciò che ha costruito: “Sento una grande energia dentro di me”

L’amore con Morena è nato gradualmente in modo spontaneo, ha raccontato Sergio Muniz. L’attore di Fosca Innocenti ha svelato di essere molto sereno anche perchè è circondato da persone che ama e che ricambiano i suoi sentimenti. “Sento una grande energia dentro di me” ha raccontato l’artista che nella fiction di Canale5 ha portato pepe alla trama grazie alla sua liaison con la poliziotta Rosa, sottolineando di essere in perenne movimento e di avere molta voglia di imparare.