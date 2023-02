Amadeus e il dolore per un ospite di Sanremo: “Ero convinto che guarisse”

Sanremo 2023: il conduttore ricorda Sinisa Mihajlovic e sogna un altro superospite

Mancano solo due giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2023 che verrà trasmesso da Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio. Ed in questi giorni tra spoiler, indiscrezioni ed annunci ufficiali sono stati svelati anche gli ospiti della kermesse in cui non mancano grandi nomi di artisti internazionali come i Depeche Mode ed Black Eyed Peas. Di recente, invece, alle pagine del settimanale Chi, Amadeus ha confessato chi vorrebbe come superospite a Sanremo 2023 più di tutti:

“Jose Mourinho. C’è sempre stato il desiderio di averlo. Sono un suo grande fan. Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità”

E poi ha aggiunto: “Non ho fatto un invito ufficiale ma non nascondo che mi piacerebbe averlo come ospite.” Insomma, il conduttore ravennate è un vero fan dell’allenatore tanto da aver chiamato il figlio con il suo nome.

Amadeus ricorda Sinisa Mihajlovic: “Non avremmo mai immaginato di doverlo ricordare”

Ed a proposito del mondo del calcio, se da una parte Amadeus vorrebbe come ospite al Festival di Sanremo 2023 l’allenatore José Mourinho, due anni ebbe sul palco dell’Ariston due altre leggende del calcio il calciatore Zlatan Ibrahimovic e l’ex allenatore Sinisa Mihajlovic scomparso prematuramente a dicembre. Ebbene il conduttore nel settimanale diretto da Alfonso Signorini ha ricordato quel momento:

“È stato uno dei momenti più belli dei miei Festival… Ricorderò sempre quella sera e l’ottimismo che accompagnava Sinisa, non avremmo mai immaginato di doverlo ricordare, eravamo convinti che ce l’avrebbe fatta.”

Durante l’intervista c’è stato spazio per tutto, per la co-conduttrici Chiara Ferragni, Chiara Francini e Francesca Fagnani che porteranno ciascuna un monologo su un tema delicato ed attuale per raccontarlo con la loro sensibilità. E poi ovviamente non poteva non citare le canzoni su cui ha ammesso che alcune arrivano in maniera più immediata mentre per altre è necessario un secondo ascolto.

Zelensky a Sanremo, il conduttore smorza le polemiche: “Sarà un messaggio di pace”

Dopo aver raccontato il suo periodo buio, Amadeus ha smorzato le ultime polemiche relative all’intervento alla kermesse del Presidente ucraino Zelensky: “Deve essere un messaggio di pace, andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 canzoni in gara. Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento posso dividere ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo.” Insomma, l’attesa cresce sempre di più.