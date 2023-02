Ascolti, Linea Bianca sempre al top: Massimiliano Ossini tocca i 2 milioni

Linea Bianca sfiora il 14% di share: ancora un successo per il programma del sabato di Rai1

Continua un’edizione particolarmente seguita del programma condotto da Massimiliano Ossini ogni sabato pomeriggio su Rai1, che con la puntata di ieri, ambientata sul Gran Sasso e nei dintorni, ha ottenuto una media di telespettatori rimasta di poco sotto quota 2milioni e uno share che ha toccato il 14%. “L’appuntamento di oggi è un omaggio alla terra d’Abruzzo” sono state le parole con le quali il conduttore, armato di sci, ha aperto la trasmissione, come vediamo nella foto in alto, e il pubblico ha apprezzato tantissimo anche questa puntata, i cui risultati esatti li riportiamo nel secondo paragrafo.

La trasmissione condotta da Massimiliano Ossini si conferma tra le più seguite di Rai1

A trascorrere il primo pomeriggio di ieri, sabato 25 febbraio 2023, con la puntata di Linea Bianca girata in Abruzzo, sono stati esattamente 1milione 827mila telespettatori con una media di share del 13.7%. Ossini, che è ormai uno dei volti di punta del daytime del primo canale della Rai, continua la scalata e l’esplorazione delle vette più belle d’Italia e mantiene ottimi ascolti, con un’edizione i cui risultati sono stabili fin dalla prima puntata, segno dell’affezione da parte del pubblico e della scelta, rivelatasi azzeccatissima, da parte della Rai, di riportare Linea Bianca nella sua collocazione oraria tradizionale delle 14.00, quella in cui il programma è sempre andato in onda nei 7-8 anni precedenti, fatta eccezione per la stagione dell’anno scorso, quando Dedicato di Serena Autieri, anticipando Linea Bianca, ha avuto ascolti tutt’altro che lodevoli.

Massimiliano Ossini, stagione d’oro tra Unomattina e il programma del sabato pomeriggio

Grandi ascolti il sabato ma anche dal lunedì al venerdì per Ossini, che in settimana con Unomattina è sempre molto seguito: qualche giorno fa, segnaliamo, la trasmissione ha raggiunto per l’ennesima volta il 20% di share. Conduttore trasversale e divulgatore 2.0, Massimiliano prosegue quindi la sua stagione d’oro che lo vede on-air tutta la settimana nel daytime del primo canale. E proprio a Unomattina lo ritroveremo domani: la trasmissione ritorna dopo lo stop di venerdì dovuto all’edizione speciale del TG1 dedicata all’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina.