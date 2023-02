Ascolti, Massimiliano Ossini sfiora il 20%: Unomattina oltre le aspettative

Sempre bene l’edizione 2022/2023 di Unomattina, premiatissima in termini di ascolti

E’ stata un’altra settimana molto positiva quella che si è conclusa ieri per Massimiliano Ossini in termini di ascolti, con il suo programma del mattino che, ancora una volta, ha registrato ottimi risultati, al di là di quelle che erano le aspettative all’inizio della stagione e, cosa da non sottovalutare, anche ora che è finito l’effetto Sanremo, chiamiamolo così, che ha visto gonfiarsi lo share di tante trasmissioni nelle ultime settimane. Nonostante il traino sempre basso della lunga edizione del TG1 del mattino, anche ieri, giovedì 23 febbraio, Massimiliano Ossini è riuscito, con un’ora di diretta, a far salire la curva dello share di Rai1 di ben 6 punti circa, dato che il telegiornale non è arrivato al 13%, mentre Unomattina ha superato abbondantemente il 19%.

Massimiliano Ossini sempre al top nonostante la forte concorrenza e la ‘spinta’ di Fiorello su Rai2

Quasi 900mila telespettatori per la puntata di Unomattina andata in onda ieri (il dato esatto è di 885mila) nonostante, come appena detto, il traino sempre molto basso del TG1 Mattina, ma anche dell’affezione sempre maggiore, da parte dei telespettatori, per lo show di Fiorello che apre il palinsesto di Rai2, dando quindi una spinta e un buon traino ai programmi del secondo canale: ieri, per esempio, Viva Rai2 ha ottenuto un ottimo 18.9% di share. Ossini, anche con la forte concorrenza del competitor Mattino Cinque, riesce dunque a tenere e a riportare il pubblico sul primo canale, affrontando non poche criticità. La conduzione in solitaria di Ossini piace al pubblico e il format si è consolidato ormai da mesi, tanto che i risultati che Massimiliano ottiene ogni giorno garantiscono un traino importante all’intera mattina di Rai1, fino all’ora di pranzo.

Unomattina oggi non è andato in onda, Massimiliano Ossini tornerà domani con Linea Bianca

Non è andato in onda oggi, venerdì 24 febbraio, il programma del mattino di Rai1, per via di uno speciale del telegiornale dedicato all’anniversario dello scoppio del conflitto Russia-Ucraina, che ha occupato il palinsesto fino a poco prima delle 10.00, quindi accompagnado i telespettatori fino all’inizio di Storie Italiane, motivo per il quale al termine della puntata di ieri Massimiliano Ossini, dopo aver intervistato Eleonora Abbagnato, ha dato appuntamento al pubblico direttamente per lunedì, ricordando però che domani sarà in video con una nuova puntata di Linea Bianca, girata in Abruzzo, esattamente sul Gran Sasso, che vedremo come da tradizione a partire dalle 14.00.