Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, allarme per un gesto: si teme la rottura

E’ finita tra la nota modella e il suo fidanzato? L’indizio che porta alla rottura

E’ appena stata resa nota la presunta rottura di una coppia, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. A far sapere che sarebbe finita, la lunga storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato The Pipol Gossip. In particolare sono parecchi gli indizi che portano a pensare che sia giunta al capolinea la relazione, ma soprattutto a non passare inosservato è un gesto ambiguo di cui si è resa protagonista la modella, ovvero il fatto che già da diversi giorni non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio.



L’ex gieffino non condivide più lo stesso tetto con la sorella della nota conduttrice? Il retroscena

Sembra che la modella e influencer argentina Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si siano detti addio. I due stanno insieme da ormai 5 anni, ovvero da quando hanno concluso la loro esperienza nel popolare reality show condotto da Alfonso Signorini in cui si sono innamorati. Dopo un periodo di crisi, la coppia era finalmente pronta a convolare a nozze. The Pipol Gossip nella giornata di oggi ha svelato una notizia del tutto inaspettata che riguarda proprio la sorella di Belen e il suo amato, ovvero che si sono lasciati. Fonti vicinissime alla coppia hanno fatto venire alla luce un retroscena clamoroso sugli ultimi movimenti dell’ex gieffino: “Ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme a lei”.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Ecco come lo avrebbe scoperto lei

Sui social non c’è alcuna stranezza, dato che la modella e il suo fidanzato si seguono ancora, e nessuna fotografia in cui sono ritratti insieme è sparita. La sorella della famosa conduttrice Belen però ha fatto capire di aver cestitato l’anello, che lo sportivo le ha donato quando le ha chiesto di diventare sua moglie durante una vacanza in Trentino. Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento: “Da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale”. Nelle scorse ore l’ex gieffina si è fatta sentire in dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, e dopo aver raccontato di aver trascorso una giornata particolare è scesa nel dettaglio: “Volevo dirvi che oggi ho tanti problemi, mi succede una cosa assurda, una signora mi ha fermato al parco e mi ha detto che i cani devono andare legati al guinzaglio, ha scoperto l’America”.