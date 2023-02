Chiara Francini, grandissima attesa per Sanremo: “Ho un’arma segreta”

La co-conduttrice di Sanremo: “La mia arma segreta è l’ascolto”

La quarta serata del Festival di Sanremo si preannuncia scoppiettante: i cantanti in gara canteranno delle cover famose in duetto con altri artisti. Sono attesi Eros Ramazzotti, Elisa, Emma, Lorella Cuccarini e tanti altri. Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi nelle vesti di co-conduttrice Chiara Francini. L’attrice toscana, vista di recente nel film di Rai1 Una scomoda eredità, potrebbe essere la vera rivelazione del Festival. E’ ironica, autoironica, ha sempre la battuta pronta, sicuramente strapperà più di una risata al pubblico in sala e ai telespettatori a casa. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi è Canzoni ha rivelato quale sarà la sua arma segreta sul palco dell’Ariston stasera: “L’ascolto, me l’ha insegnato Pippo Baudo”. L’attrice ha lavorato con Pippo Baudo a Domenica In. Ha lavorato al cinema con Pieraccioni, Brizzi e i fratelli Vanzina. Giudice di “Drag Race Italia” su Discovery+, ha pubblicato quattro romanzi. Dopo la parentesi sanremese tornerà al teatro con la commedia “Coppia aperta quasi spalancata”. Ha una laurea in Lettere con tesi in Italianistica. Rivela che quando la contattò Amadeus la prima volta pensò a uno scherzo e rimase a fissare la parete finché non ascoltò il messaggio vocale del conduttore.

Chiara Francini confessa: “Il Festival di Sanremo è il coronamento di un sogno”

Dopo Chiara Ferragni che tornerà domani per la finale, Francesca Fagnani (che ha fatto una confessione spiazzante) e Paola Enogu, stasera toccherà all’attrice toscana co-condurre con Amadeus e Gianni Morandi. Rivela a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Per me, ragazza di provincia, Sanremo è il coronamento di un sogno e di una carriera. Ho dato la gioia più grande alla mamma”.

Quando era piccola cantava i brani del Festival in macchina quando andava a trovare il nonno a Roma. La sua canzone preferita è Maledetta primavera cantata da Loretta Goggi al Festival del 1981.

L’attrice stasera sul palco dell’Ariston: “Ripeterò un mantra in caso di papere”

Chiara Francini svela cosa farà dietro le quinte del Festival di Sanremo: “Ripeterò un mantra in caso di papere, una frase del poeta portoghese Fernando Pessoa ‘Il perfetto è disumano, perché l’umano è imperfetto”. Per quanto riguarda il look avrà uno stile che definisce “franciniano”. L’appuntamento con l’attrice toscana e la quarta serata della kermesse canora è alle 20:40 circa su Rai1. I telespettatori e il pubblico in sala sono pronti ad emozionarsi e a commuoversi con le cover e i duetti.